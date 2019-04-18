CHARLIE CHAPLIN “Hiçbir şey deniz seyahatinden daha iyileştirici değil”

Kendine hayran bırakan yeteneğiyle genç yaşta herkesin sevgilisi oldu Charlie Chaplin. Ancak yoksulluk, adaletsizlik ve savaş karşı yapıtlarıyla pek çok düşman da edindi. O, hem eleştirilere, hem de çocukluğunda yaşadığı travmalara; Modern Times’ın senaryosunu da yazdığı teknesi Panacea’yla karşı koydu. Yazı: Günce Akpamuk

Bu dünyayı terk ettiğimde, başka bir formda geri döneceğimi bilmek kalbimi ısıtıyor. Ama ağaç olmak istemiyorum… Çiçek olmak istemiyorum… Ben öldüğümde, denize dönmek istiyorum. Bir sardalyenin hayatına… Benim için hayat bu! Her sabah denizin derin maviliklerinde hoplayıp zıplamak, üremek. Fırtına ya da rüzgârdan korkmamak. Bir balinanın peşine takılmak. İşte hayat bu! diyordu Charlie Chaplin, Limelight filminde söylediği Sardine şarkısında. Chaplin 1952 tarihli filmin yönetmenliğini, oyunculuğunu ve senaristliğini üstlendiği gibi müziklerini bestelemiş, şarkı sözlerini de yazmıştı. Filmde, gözden düşmüş komedyen Calvero’nun devası denizdi. Tıpkı Chaplin’in olduğu gibi…

Victoria dönemi Londra’sında, zenginlerin gittikçe zenginleştiği; yoksul işçilerin, kimsesiz ve evsizlerin, küçük yaştan itibaren çalıştırılan çocukların toplumda çoğunluğu oluşturduğu zamanlardı. 16 Nisan 1889’da dünyaya geldi Charles Spencer Chaplin. Annesi ve babası Londra’nın yoksul semtlerinden birinde profesyonel şarkıcı ve oyuncu olarak müzikallerde sahne alıyordu. Annesi Hannah, babasıyla boşandıktan sonra, kardeşi Sydney ve Charlie’ye tek başına bakmaya başladı. Devamı Nisan 2019 sayımızda…