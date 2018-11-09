J. F. KENNEDY “Hepimiz okyanusa bağlıyız”

Genç yaşta yükselişi, siyasi söylemleri, skandallar yaratan aşkları, en çok da komplo teorilerine konu olan ölümüyle bildiğimiz J. F. Kennedy, tüm bunlar bir yana, çocukluğundan itibaren küçük yelkenliler kullanan, İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Pasifik’te görev yapan bir denizciydi. 1963’ün kasım ayında hayatını yitiren “denizci” başkanın anısına… Yazı: Günce Akpamuk

Denize neden bu kadar bağlıyız bilmiyorum, fakat benim düşüncem denizden gelmiş olmamız, tabii bir de (insanlar gibi) denizin, ışığın ve gemilerin sürekli değişmesi. Ayrıca ilgi çekici bir biyolojik gerçek var ki o da damarlarımızdaki tuz oranının okyanustaki tuz oranıyla aynı olması. Yani kanımızda, terimizde ve gözyaşımızda tuz var. Okyanusa bağlıyız. Ve ister açılmak, ister izlemek için olsun, denize gittiğimizde aslında geldiğimiz yere dönüyoruz, diyordu; yaşadığı dönemde hem özgürlükçü söylemleri ve savaş karşıtı tavrı, hem de karizmasıyla dikkatleri üzerine çeken; bugün hâlâ esrarengizliğini koruyan suikastıyla birlikte de kahramanlaşan ABD Başkanı John F. Kennedy, 1962 America’s Cup konuşmasında. Çünkü özellikle Marilyn Monroe ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen başkanın, skandallara konu olanlardan başka bir aşkı daha vardı, o da deniz ve tekneleri. Devamı Kasım 2019 sayımızda…