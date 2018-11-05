Kasım 2018

1 KASIM

KÜDENFOR SADUN BORO ÇALIŞTAYI

İlki 2016’da, Sadun Boro’nun doğum gününde yapılan çalıştay amatör denizciliğin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Rahmi M. Koç Müzesi Konferans Salonu’nda…

www.kudenfor.ku.edu.tr

27 EKİM-2 KASIM

MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI

15 ülkeden katılımın olacağı Uluslararası Yarış Haftası bu yıl 29. kez düzenleniyor. www.miyc.org

31 EKİM-4 KASIM

59. FORT LAUDARE INTERNATIONAL BOAT SHOW

Megayatlardan şişme botlara çeşitli deniz araçlarının, 52 ülkeden 1500’ün üzerinde teknenin sergileneceği fuar Bahia Mar Yachting Center’da… www.flibs.com

1-4 KASIM

BAYK DRAGON SONBAHAR KUPASI III. AYAK

Özel Açık Dragon Türkiye Şampiyonası denen III. Ayak’a 10 tekne kayıtlı. Uluslararası katılımcıların da bulunacağı yarışlar Bodrum’da liman önünde…

www.bayk.org

5-10 KASIM

10 KASIM ATATÜRK KUPASI

Göcek Yat Kulübü’nün 16.’sını düzenlediği Sonbahar Göcek Yarış Haftası yine 10 Kasım’a denk geliyor. Yarışlara katılacak 65-70 teknenin yarısından fazlası ise yabancı…

www.gocekyachtclub.org

10 KASIM

TAYK SONBAHAR KUPASI I. AYAK

TAYK ve MDK işbirliğinde 33. kez düzenlenecek yarışların ilk ayağı 10 Kasım’da Caddebostan parkurunda orsa/pupa olarak yapılacak. Serinin II. Ayak karşılaşmaları ise 24 Kasım’da…

www.tayk.org.tr

11 KASIM

ATATÜRK KUPASI

Antalya Yelken Kulübü ile Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde düzenlenen yarış Antalya Körfezi çevresindeki coğrafi rotada yapılacak. www.yelkencafe.com

11 KASIM

66. YIL ALTINKİLİT KUPASI

İstanbul Yelken Kulübü’nün düzenlediği geleneksel Altınkilit Kupası için 35-40 tekne Caddebostan-Fenerbahçe parkurunda yarışacak… www.istanbulyelken.org.tr

13-15 KASIM

METSTRADE SHOW

Dünyanın en büyük marin ekipman fuarı 31. kez kapılarını açıyor. Amsterdam RAI Fuar ve Kongre Merkezi’nde… www.metstrade.com

17 KASIM

HEYBELİADA 1773 KUPASI

İstanbul Yelken Kulübü yat trofesine puan veren bu son yarışın start yeri eski Deniz Lisesi önü. Adalar çevresindeki yarışa 40 teknenin katılması bekleniyor.

www.istanbulyelken.org.tr

17-18 KASIM

BAYK GÜZ TROFESİ II. AYAK

15 teknenin katılması beklenen yarış Bodrum Liman önünden start alarak Kargı veya Kıstak mevkilerindeki 20 millik coğrafi rotada olacak. www.bayk.org

17-18 KASIM

EKER-BYK TROFESİ VI. AYAK ATATÜRK’Ü ANMA KUPASI

Eker’in sponsorluğundaki Bursa Yelken Kulübü Trofesi’nin VI. Ayak yarışları yine Atatürk’ü Anma Kupası adını alıyor. Parkur ise Mudanya Arnavutköy açıklarına kurulacak.

www.bursayelkenkulubu.org.tr

24-25 KASIM

BAYK DRAGON SONBAHAR KUPASI IV. AYAK

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün gerçekleştirdiği 10 yarışlık serinin son ayağına katılması beklenen tekne sayısı da 10… www.bayk.org