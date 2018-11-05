Kasım 2018

1 KASIM
KÜDENFOR SADUN BORO ÇALIŞTAYI
İlki 2016’da, Sadun Boro’nun doğum gününde yapılan çalıştay amatör denizciliğin gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor. Rahmi M. Koç Müzesi Konferans Salonu’nda…
www.kudenfor.ku.edu.tr
27 EKİM-2 KASIM
MARMARİS ULUSLARARASI YARIŞ HAFTASI
15 ülkeden katılımın olacağı Uluslararası Yarış Haftası bu yıl 29. kez düzenleniyor. www.miyc.org
31 EKİM-4 KASIM
59. FORT LAUDARE INTERNATIONAL BOAT SHOW
Megayatlardan şişme botlara çeşitli deniz araçlarının, 52 ülkeden 1500’ün üzerinde teknenin sergileneceği fuar Bahia Mar Yachting Center’da… www.flibs.com
1-4 KASIM
BAYK DRAGON SONBAHAR KUPASI III. AYAK
Özel Açık Dragon Türkiye Şampiyonası denen III. Ayak’a 10 tekne kayıtlı. Uluslararası katılımcıların da bulunacağı yarışlar Bodrum’da liman önünde…
www.bayk.org
5-10 KASIM
10 KASIM ATATÜRK KUPASI
Göcek Yat Kulübü’nün 16.’sını düzenlediği Sonbahar Göcek Yarış Haftası yine 10 Kasım’a denk geliyor. Yarışlara katılacak 65-70 teknenin yarısından fazlası ise yabancı…
www.gocekyachtclub.org
10 KASIM
TAYK SONBAHAR KUPASI I. AYAK
TAYK ve MDK işbirliğinde 33. kez düzenlenecek yarışların ilk ayağı 10 Kasım’da Caddebostan parkurunda orsa/pupa olarak yapılacak. Serinin II. Ayak karşılaşmaları ise 24 Kasım’da…
www.tayk.org.tr
11 KASIM
ATATÜRK KUPASI
Antalya Yelken Kulübü ile Konyaaltı Belediyesi işbirliğinde düzenlenen yarış Antalya Körfezi çevresindeki coğrafi rotada yapılacak. www.yelkencafe.com
11 KASIM
66. YIL ALTINKİLİT KUPASI
İstanbul Yelken Kulübü’nün düzenlediği geleneksel Altınkilit Kupası için 35-40 tekne Caddebostan-Fenerbahçe parkurunda yarışacak… www.istanbulyelken.org.tr
13-15 KASIM
METSTRADE SHOW
Dünyanın en büyük marin ekipman fuarı 31. kez kapılarını açıyor. Amsterdam RAI Fuar ve Kongre Merkezi’nde… www.metstrade.com
17 KASIM
HEYBELİADA 1773 KUPASI
İstanbul Yelken Kulübü yat trofesine puan veren bu son yarışın start yeri eski Deniz Lisesi önü. Adalar çevresindeki yarışa 40 teknenin katılması bekleniyor.
www.istanbulyelken.org.tr
17-18 KASIM
BAYK GÜZ TROFESİ II. AYAK
15 teknenin katılması beklenen yarış Bodrum Liman önünden start alarak Kargı veya Kıstak mevkilerindeki 20 millik coğrafi rotada olacak. www.bayk.org
17-18 KASIM
EKER-BYK TROFESİ VI. AYAK ATATÜRK’Ü ANMA KUPASI
Eker’in sponsorluğundaki Bursa Yelken Kulübü Trofesi’nin VI. Ayak yarışları yine Atatürk’ü Anma Kupası adını alıyor. Parkur ise Mudanya Arnavutköy açıklarına kurulacak.
www.bursayelkenkulubu.org.tr
24-25 KASIM
BAYK DRAGON SONBAHAR KUPASI IV. AYAK
Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü’nün gerçekleştirdiği 10 yarışlık serinin son ayağına katılması beklenen tekne sayısı da 10… www.bayk.org