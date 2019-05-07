Mayıs 2019

3 MAYIS

BAYK TRIO TROFE

Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen, üç kişilik ekiplerin yarıştığı trofede 3. Ayak 3 Mayıs’ta, son etap olan 4. Ayak ise 24 Mayıs’ta koşulacak. İki etaba da 15 civarında teknenin katılması bekleniyor. www.bayk.org

3-12 MAYIS

2. TYBA YACHT CHARTER SHOW

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği’nin (TYBA) Yalıkavak Marina’da düzenlediği etkinlikte Türkiye ve Doğu Akdeniz’den 60 lüks ticari yat ile 150 yabancı, 200’ün üzerinde Türk broker bulunacak. www.yalikavakmarina.com.tr

4-5 MAYIS

BAUISC İLKBAHAR TROFESİ

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen trofenin son etabı 2012’den beri yapılan BAU Bosphorus Sailing Cup’la birleşecek. 4 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’nda renkli görüntüler oluşturacak tekneler, 5 Mayıs’ta da Caddebostan’da kapışacak. www.bauisc.com

4-5 MAYIS

BAYK KIŞ TROFESİ

Milta Bodrum Marina’nın desteğinde gerçekleşen trofenin altıncı ayağı 4-5 Mayıs’ta koşulacak. Son ayak yarışları ise 25-26 Mayıs’ta yapılacak. 40’ın üzerinde teknenin katılacağı iki günlük organizasyonlarda yarış sınıfları için şamandıra parkuru, destek sınıfları için offshore rota planlanıyor. www.bayk.org

4-8 MAYIS

6. MEDITERRANIAN YACHT SHOW

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’ndaki Nafplion’da gerçekleştirilecek charter etkinliğinde 23 ülkeden 24 katılımcı ile 400 broker bulunacak. Etkinlikte sergilenecek 107 yatın toplam uzunlukları 3 bin 244 metre… www.mediterraneanyachtshow.gr

11-12 MAYIS

TAYK- BURGAN LEASING İSTANBUL KUPASI (V. YIL)

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün Burgan Leasing sponsorluğunda düzenlediği İstanbul Kupası’na katılması beklenen tekne sayısı yaklaşık 40. Moda Deniz Kulübü önünden start alacak tekneler için coğrafi rota planlanıyor. www.tayk.org.tr

11-12 MAYIS

DRAGON İLKBAHAR SERİSİ III. AYAK

Milta Bodrum Marina işbirliğinde Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü (BAYK) tarafından düzenlenen Dragon İlkbahar Serisi’nde sıra sondan bir önceki ayakta… www.bayk.org

11-12 MAYIS

ERGO-MIYC KIŞ TROFESİ VI. AYAK

Ergo Sigorta ana sponsorluğunda Marmaris’te düzenlenen altı ayaklı trofe, yaklaşık 35 teknenin katılımıyla sona erecek. www.miyc.org

13-17 MAYIS

20. GÖCEK İLKBAHAR YARIŞ HAFTASI

D-Marin işbirliğinde gerçekleştirilecek organizasyona katılması beklenen tekne sayısı 50’nin üzerinde. www.gocekyachtclub.org

18 MAYIS

35. YIL DENİZ HARP OKULU KUPASI YAT YARIŞI

Deniz Harp Okulu Kupası Yat Yarışı yaklaşık 40 teknenin katılımı ile Tuzla parkurunda gerçekleştirilecek. www.istanbulyelken.org.tr

18-19 MAYIS

EAYK KIŞ TROFESİ V. AYAK

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü’nün (EAYK) Çeşme Marina ile birlikte düzenlediği trofenin son ayağı koşuluyor… www.eayk.org

18-20 MAYIS

J70 TROFESİ IV. AYAK

J70 Türkiye Sınıf Birliği tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Turu’nun dördüncü etabında tekneler İstanbul’a geliyor. www.j70tr.org

19 MAYIS

100. Yıl Atatürk Rallisi

DKK ile TAYK’ın organize ettiği ralliye yaklaşık 40 tekne katılacak. Çengelköy’den farklı günlerde yola çıkacak tekneler 19 Mayıs sabahı Bandırma Vapuru’yla aynı saatte Samsun’a giriş yapacak. www.tayk.org.tr

19 MAYIS

SPORTSBOAT KUPASI III. AYAK

Türkiye Şampiyonası dahil toplam dokuz etaplı kupa mücadelesinin üçüncü ayağı Deniz Harp Okulu ev sahipliğinde Tuzla’da gerçekleştiriliyor. Katılması beklenen tekne sayısı 40.

www.sportsboatturkiye.org

25-26 MAYIS

OTOKAR TİRHANDİL CUP 2019 HALİL ÜNVER KIŞ TROFESİ VI. AYAK

ERA Bodrum Yelken Kulübü’nün Otokar ana sponsorluğunda düzenlediği trofenin son ayak mücadelesine 15 tirhandil kayıtlı… www.tirhandilcup.com

25-26 MAYIS

TANJU OKAN KUPASI YELKENLİ YARIŞLARI

Tanju Okan anısına bu yıl 20.’si düzenlenecek ve farklı tipte toplam 30 kadar teknenin katılacağı yarışlar yine İzmir, Urla’da… www.facebook.com/uriyatyelken/