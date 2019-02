Avrupa’da yılın yatları açıklandı

19-27 Ocak’ta Boot Düsseldorf’ta bu sene 16’ncısı düzenlenen Avrupa Yılın Yatı Ödülleri’nde (European Yacht of The Year, European Powerboat of The Year) kazananlar açıklandı. 10 farklı kategoride yelkenli ve motoryat Avrupalı dergilerin editörlerinden oluşan jüri tarafından belirlendi.

AİLE-GEZİ

KAZANAN: OceanIs 46.1

Adaylar: Coast 250, Dufour 390, Hallberg Rassy 340, Mojito 10.88, Oceanis 46.1

Fransız Beneteau’nun Finot-conq ve Nauta Design işbirliğinde tasarladığı 14,60 metre boyunda, 4,50 metre genişliğindeki bu modeli, dizaynı kadar güvenli oluşuyla da ödülü hak etmiş. Tek kişinin kullanımına uygun teknede çift dümen sayesinde havuzluğa kolayca geçiliyor. Iskotaların direkt dümenlerin yanlarına konan vinçlere uzanması, derli toplu ve güvenli bir dış mekân yaratıyor. Sarma sistemli ana yelken alanı 44,50, kendinden tramolalı flok alanı ise 44,10 metrekare. Havuzlukta sekiz kişinin yemek yiyebileceği oturma grubu mevcut. Alt güverte, isteğe bağlı üç ila beş kamaralı düzenlenebiliyor. Türkiye prömiyeri 16-25 Şubat tarihlerinde Tuzla Boat Show’da yapılacak. www.tezmarin.com

PERFORMANS-GEZİ

KAZANAN: Arcona 435

Adaylar: Grand Soleil 48 Performance, X46, Arcona 435

İsveçli tersane Arcona Yachts’ın 13,20 metre boyunda ve 3,98 metre genişliğindeki modeli, Stefan Oviberg imzası taşıyor. Teknenin performans ile konforu bünyesinde birleştirdiği vurgulanıyor. Stabilitesi yüksek 435’in ağırlığı düşük; deplasmanı 8 bin 900 kg. Ana yelken alanı ise 62 metrekare. Alt güverte üç kamaralı düzenlenmiş. Ana kamara başaltında bulunuyor ve kıçta iki adet çift kişilik konuk kamarası mevcut. İç mekân, İskandinav tarzında klasik ahşap kaplanmış… www.arconayachts.se

LÜKS-GEZİ

KAZANAN: Sunbeam 46.1

Adaylar: Hallberg Rassy 57, Sunbeam 46.1, Wauquiez Pilot Saloon 42

Avusturya menşeli Sunbeam Yachts’ın Blue Water Cruiser serisinin amiral gemisi 14,75 metre boyunda, 4,45 metre genişliğinde. Dikey pruvalı tekne J&J Design imzalı. Çift dümenli teknenin klasik görünümüne rağmen modern özellikler taşıdığı vurgulanıyor. 46.1’in toplam yelken alanı 115 metrekare. Kıçında açılıp kapanabilen yüzme platformu bulunuyor. İki büyük heç ve gövde boyunca uzanan dört pencere ile aydınlanan iç mekân isteğe bağlı gerçek Afrika tiki veya meşesiyle kaplanıyor. Başaltına ana kamara yerleştirilmiş; merkezde oturma grubu ile kuzine, kıçta ise iki adet çift kişilik konuk kamarası bulunuyor. www.sunbeam-yachts.com

ÇOK GÖVDELİ

KAZANAN: Astrea 42

Adaylar: Astus 20.5, Aventura 34, Astrea 42

Fransız Fountaine Pajot’nun 12,58 metrelik modeli Berret Racoupeau’nun imzasını taşıyor. Ters baş bodoslamalara sahip katamaranın havuzluğunu hard-top tavan örtüyor. Havuzluğun sancağından, çatıya doğru yükselen kumanda mahalline ulaşılıyor. Çatıda iki güneşlenme minderi de mevcut… 7,20 metre genişliğindeki 42, iki farklı yerleşim planıyla sunuluyor. Üç kamaralı Owner versiyonda sancak gövde komple ana kamara oluyor. Quator versiyonda ise tekne hepsi kendi banyosuna sahip dört kamarayla geliyor. Astrea 42’nin ana yelken alanı 65, cenova yelken alanı 41 metrekare. www.turmarin.com.tr

ÖZEL YAT

KAZANAN: LITE XP

Adaylar: Aira 22, Domani S30, RS 21, Saffier SE 37 Lounge, Lite XP

Fransız tersane Liteboat’un Lite XP modelini, bir ya da iki kişi rahatça kullanabilir. 180 kiloluk hafif tekne, 6 metre boyunda ve 1,80 metre genişliğinde. Teknede iki kişinin uyuyabileceği küçük bir kabin mevcut. Tek gövdeli “catboat” tipi Lite XP’nin ana yelken alanı 12 metrekare. İsteğe bağlı 11 metrekarelik asimetrik balon alınabilir. Lite XP’nin en dikkat çeken özelliği, teknede 3 knot’a kadar kürek de çekilebilmesi olmuş. www.liteboat.com

25 FEET ALTI

KAZANAN: Nordkapp Noblesse 660

Adaylar: Boston Whaler 170 Montauk, Glastron GTD 220, Nuva M 6 Open, Sting 730 FT, Nordkapp 660

6,50 metrelik modelin, inovatif tasarımıyla günlük gezi teknesi konseptine yeni bir yorum getirdiği söyleniyor. Norveçli Nordkapp Boats’un 2,50 metre genişliğe sahip bu teknesi korunaklı derin kokpiti ve ön siperlik camlarıyla dikkat çekiyor. Standart donanımında yüzme platformu ile gelen sportif aile teknesinin taşıma kapasitesi altı kişi. Baş havuzluğundan da denize girme imkânı sunan N660, dıştan takma motorla kullanılıyor. Yakıt kapasitesi 195 litre… www.nordkapp-boats.eu

25-35 FEET

KAZANAN: Nimbus W9 OB

Adaylar: Beneteau Flyer 8 Sundeck, Buster Phantom Cabin, Jeanneau Merry Fisher 1095, Targa 27.2, Nimbus Weekender 9 Outboard

35 feet sınıfına dahil tekneler pratik çözümler sunmalı fikrinden yola çıkılarak ödüllendirilen, İsveçli Nimbus Boats’un optimize edilmiş Weekender 9 modeli, 9,35 metre boyunda, 2,35 metre genişliğinde. Başaltında kısa süreli konaklamalar için çift kişilik kabin bulunuyor. Havuzluktaki L şeklindeki oturma grubu gündüz güneşlenme alanına dönüştürülebilirken, uygun havalarda da geceleri iki kişinin uyumasına imkân sağlıyor. İki basamaklı gövdeye sahip tekne, 350 beygirlik tek dıştan takma veya benzinli ya da dizel içten takma motorla güçlendirilebiliyor. En yüksek hızı ise 40 knot’a ulaşıyor. www.galipkaynar.com

35-45 FEET

KAZANAN: T 36 Crossover

Adaylar: Blue Game 42, Jeanneau NC 37, Sealine F430, Skilsö 39 Panorama, Cranchi Crossover T 36

İtalyan Cranchi’nin 11,85 metre boyunda, 3,53 metre genişliğindeki çok yönlü modeli, trawler tipi gövdeye sahip fakat spor cruiser sürüş hissi veriyor. T 36 Crossover, 300 beygirlik çift Volvo dizel motorla hızını 40 knot’a kadar çıkarabiliyor. Teknenin iç tasarımında Christian Grande’nin imzası var. Kumanda mahalli salonun sancak baş tarafına konmuş. Alt güvertede master kamara başaltına yerleştirilmiş. Kıça doğru iki yataklı bir konuk kamarası bulunuyor. Tekneye isteğe bağlı, çocuklar için ranzalı bir kabin daha eklenebiliyor. www.apomare.com

45 FEET ÜZERİ

KAZANAN: D46 OPEN

Adaylar: Absolute Navetta 48, Azimut Atlantis 51, Beneteau Swift Trawler 47, Galeon 640 Fly, De Antonio Yachts D46 Open

İspanyol motoryat markası, De Antonio Yachts’ın D46 Open modelinde performansı artırırken gürültüyü azaltmak hedeflenmiş. D46’nın boyu 13,90, genişliği 4,40 metre. Tekneye isteğe bağlı üç ya da dört adet, 300, 350 ve 400 beygirlik dört silindirli Mercury V8 Verado motor, altı farklı şekilde yerleştirilebiliyor. İsteğe bağlı joystick alınabilir. En yüksek hız 47 knot’a çıkıyor. Alt güverte bir ila üç kamaralı sunuluyor. Her versiyonda iki adet, duşu olan tuvalet bulunuyor, ana kamara ise kıçta konumlanıyor. www.deantonioyachts.com

DEPLASMAN

KAZANAN: Steeler NG 65 S

Adaylar: Holtermann 53 Commander, Linssen 45 Sedan, Silent 55, Steeler NG 65 S

Hollandalı Steeler Yachts’ın S serisinde yer alan bu modeli yuvarlak pruvası sayesinde yüzde 40 yakıt tasarrufu sağlıyor, su sıçramalarını en aza indiriyor ve iç mekân hacmi büyüyor. İki adet 350 beygirlik motorla hızını 13 knot’a kadar çıkarabilen yat -isteğe bağlı olarak- alüminyumdan üretilirse performansı da artıyor. Yatın boyu 19,50, genişliği 5,95 metre; kıç tarafı ve havuzluğu açık deniz balıkçılığına uygun düzenlenmiş; alt güvertesinde üç kamara mevcut. NG 65 S’te yarı yükseltilmiş kaptan köşkü bulunuyor. www.steeleryachts.com ☸