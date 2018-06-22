MARSİLYA VE YAKININDAKİ YERLER

Piri Reis hiç söz etmez ama Marsilya, epey bir zaman önce, M.Ö.VI. yüzyılda yurttaşlarımız Foçalı (Phokai) tüccarlar tarafından kurulmuştur. Antik Çağ’da, “Massalia” olarak bilinirdi. Akdeniz deniz ticaretinde çok uygun bir yerde kurulduğu için pek çabuk gelişmiştir. Bu konumunu bugün de korumaktadır.

Marsilya kentini anlatırken söze böyle giren Piri Reis, “Çok eskiden beri Fransa yönetimi altında, Fransa topraklarının da orta yerinde kurulmuş olan şehrin önünde bir limanı bulunmaktadır. Liman girişine bir zincir gerilmiştir. Limanı ağzı günbatısına karşıdır” diye devam eder.

Reis, “Fransa topraklarının orta yeri” derken, Fransa’nın Akdeniz kıyılarının orta yerinden söz etmektedir. Gerçekten de Marsilya Fransa’nın Akdeniz’e kıyısının neredeyse tam orta yerine düşer. Biz Marsilya’da Reis’in, “mezkûr liman ağzından dışarı buçuk mil denizde demir koyub yaturlarsa câyizdür. Ol liman ağzunun da on karış derinliği vardur” dediğine bakmayıp, bugün yat limanı olarak kullanılan eski limana girip, bağlanalım da nereye geldik bir bakalım.