Aegean Explorer M26 Lüks kâşif uzun seyirlere hazır

46 yıllık geçmişiyle Türk yatçılık pazarının köklü üreticilerden biri olan Ege Yat, geçen yıl inşasına başladığı Aegean Explorer serisinden M26’yı sahibine teslim etti. Gövde tasarımıyla dikkat çeken motoryat, boyuna meydan okuyan lüks özellikler taşıyor.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar EGE YAT ARŞİV

1976 yılından beri custom tekneler üreten, tasarımları ve projeleriyle uluslararası düzeyde birçok ödüle layık görülen Ege Yat’ın yeni motoryatı Aegean Exlorer M26, firmanın Ören’deki tersanesinde 18 ayda imal edildi. M26’yı benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri, 187 grostonluk hacmi.

İKİNCİ GÖVDE ÜRETİMDE

İki adet 650 beygir MAN D2676LE425 ana motora ve iki adet 35 kW EFKOZD jeneratöre sahip motoryatın maksimum hızı 12,5 knot olarak kaydedilmiş. Ekonomik seyirde ise teknenin menzili 3 bin 500 deniz milini bulduğu belirtiliyor. Yakıt ve su tanklarının yüksek kapasiteleri, aralıksız uzun seyirleri mümkün kılıyor. Ön tarafta bulunan Opacmare bot vinci yüksek denizlerde botun teknenin önüne alınmasını sağlayacak kapasitede. Alternatif olarak jetskiler de burada konumlandırılabilir. Kıçta bulunan hidrolik platform botun son derece pratik bir şekilde teknenin üzerinde alınmasını ve indirilmesini sağlıyor. Webasto merkezi klima sistemi, Side Power hidrolik baş pervane, 350 lt/ saat kapasiteli Zero Salt su yapıcı, Intellian uydu gibi birçok ek donanımı bulunan Aegean Exlorer M26’nın tüm navigasyon elektroniğinde Simrad tercih edilmiş. Yatta 70 beygir Suzuki dıştan takma motor ve Capelli marka 4.50 m fiber tabanlı şişme servis botu da mevcut.

Güçlü ve net çizgilere sahip Aegean Explorer M26’nın ikinci gövdesinin Ören’deki tersanede imalatı devam ediyor. Çelik gövdesi tamamlanan motoryatın 2023’te suya indirilmesi planlanıyor. Tersanede ayrıca 37m Rıza Tansu tasarımı bir motoryat, 39m bir yelkenli ve 66m bir süperyat inşası sürdürülüyor. Devamı Kasım 2022 sayımızda…