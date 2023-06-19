60 metrelik lüks kâşif Türkiye’de inşa edilecek

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iken Group, 6 bin deniz mili menzilli expedition’ı Mimer için Kocaeli merkezli AES Yacht’la anlaştı. 60 metrelik Mimer’in tasarımı Viken Group çatısı altındaki İsveçli TDoS Yacht imzalı. Mimer, ana güvertesindeki beş lüks konuk kamarası ve üst güvertesindeki SPA havuzlu özel terasa sahip ana kamarasında 12 konuk ağırlayabiliyor. 17 mürettebatın konaklayabildiği Mimer, Ice Class standartlarında seçilebiliyor. En önemli özelliklerinden biri, çok sayıda tender ve deniz oyuncağı depolayabilmesi olan Mimer’e isteğe bağlı helikopter pisti eklenebiliyor. Milan merkezli ünlü tasarım stüdyosu Hot Lab de yine Viken Group’un yatırımıyla 24-68 metrelik üç süperyatının üretimi için AES’le işbirliği yapmıştı. www.aesyacht.com