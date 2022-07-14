Boğaz manzarası eşliğinde yaza merhaba

rudder&moor ana sponsorluğunda; Jolly, Columbia ve Milta Bodrum Marina’nın destekleriyle düzenlenen Yacht Türkiye’nin geleneksel Yaza Merhaba Partisi, bu sene şehrin popülerleşen roof’u Vandal Signature’daydı.

İstanbul’un yeni cazibe merkezi Galataport’ta konumlanan ve muhteşem Boğaz manzarasıyla konuklarını büyüleyen Vandal Signature’da, Yacht Türkiye Dergisi, iş, medya ve denizcilik camiasının önemli isimlerini bir araya getirerek yazın gelişini kutladı. 21 Haziran’daki davetin ev sahipleri Yacht Türkiye’nin Yayın Yönetmeni Eyüp Özel ve ana sponsor rudder&moor’un kurucusu Turan Mutlu, konuklarla ilgilenerek sezondan beklentilerini dinleme imkânı buldu.

Elif Pıtırlı’nın sahne aldığı partide canlı müzikle eğlenceli saatler geçirildi. Jolly, Columbia ve Milta Bodrum Marina’nın desteklediği renkli gecede Columbia’nın da gecenin sonunda konuklara hediye sürprizi vardı.

Davetin ana sponsoru rudder & moor, geçen yıl Turmobil Sailing adı altında Turmobil çatısı altında kurulmuştu. Yacht Türkiye’nin geçen yılki Yaza Merhaba Partisi’nin ana sponsorluğunu üstlenmesinden de hatırlanabilecek Turmobil Sailing, yurt dışı charter base yatırımları, ayrıca İtalyan ve Hırvat marka tekne distribütörlükleriyle yolculuğuna rudder & moor adıyla devam ediyor. rudder&moor, Lagoon marka 10 katamaranıyla Göcek, Kekova, Marmaris, Bozburun, Datça ve Yunan Adaları’na seyahat ediyor. Kendine üs olarak yüksek hizmet kalitesiyle ödüllü Yacht Classic Otel’in marinasını seçen rudder&moor, kaptanlı, kaptansız ya da mürettebatlı kaptan şeklinde üç kiralama seçeneği sunuyor. İsmi değişen firma, Hırvat yelkenli markası Kufner’in Türkiye distribütörlüğünü aldığını da Yaza Merhaba Partisi’nde duyurdu. ☸