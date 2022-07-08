Brabus Shadow 900 Deep Blue Signature Edition

Axopar Boats ile lüks otomobil üreticisi Brabus işbirliğinde, 2023’e özel üretilen modelin boyu 11,73 metre. Brabus modelleri gibi tüm detaylarına ekstra özen gösterilerek tasarlanan teknenin genişliği 3,35 metre. Okyanusların mistik derinliklerinden ilham alan gövdesi, platinyum döşemeler ve yoğun mavi karbon vurgularla imza görünümüne kavuşmuş. Çift basamaklı V gövdeli tekne, ikiz 450 beygirlik Mercury Four Stroke dıştan takma yarış motoruyla hızını rahatlıkla 60 knot’ın üzerine çıkarıyor. Teknenin kıçı komple açık planlanabiliyor ya da kapsamlı bir wet-bar’la sipariş edilebiliyor. Macera ekipmanları için depolama alanıyla ya da queen size yataklı bir kıç kamarayla da seçilebiliyor.