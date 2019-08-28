Doğu Akdeniz’de yeni durak: MARİNA KYRENİA

150 yat bağlama kapasiteli Marina Kyrenia, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en yeni marinası olarak hizmet vermeye başladı. Sezon bitmeden gümrük kapısı da açılacak marinada konaklayan yatçıları, beş yıldızlı otel ve casinonun tüm imkânlarıyla birlikte, turizm adası olan KKTC’nin sunduğu avantajlar ve tarihle iç içe bakir bir doğa bekliyor… Yazı: Eyüp Özel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) en yeni yat limanı olan Marina Kyrenia 150 tekne bağlama kapasitesiyle bu sezon hizmet vermeye başladı. Les Ambassadeurs Hotel bünyesindeki marina adanın üçüncü limanı. Ancak casino, otel ve marina olarak tek tesisi. Ayrıca yüzde 100 yerli bir yatırım. Kuzey Kıbrıslı yat tutkunu, denizci bir işadamı tarafından hayata geçirilen otel Ocak 2018’de kapılarını açarken marina ise ilk tekneyi bu sene Nisan itibarıyla kabul etti. Marinanın yatırımcısı tarafından davet alınca tesisi yakından görmek için Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45. yılının kutlanacağı günlerde Girne’ye gittik. Bize Les Ambassadeurs Hotel&Casino&Marina CEO’su Hüseyin Eken ve Marina Kyrenia Müdürü Karahan Şahin eşlik etti. Beş yıldızlı Les Ambassadeurs şık ve lüks bir tesis. Yeni bir işletme olduğu için hâlâ bazı alanlarında inşaat çalışmaları devam ediyor. Şu an 86 odası var. Ek binalar ile sene sonunda 124 odalı olacak. Marina ise otelin doğu tarafındaki koya beton bir mendirek ve yüzer bir iskele şeklinde inşa edilmiş. Genel Müdür Hüseyin Eken, buranın marina projesinin ilk etabı olduğunu, otelin doğu tarafında çift mendirekli ikinci etabın inşasına gelecek sene başlanacağını söylüyor. Devamı Ağustos 2019 sayımızda…