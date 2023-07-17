Gaggenau Ofis Buluşmaları”nda, insana hizmet eden tasarım başrolde

Lüks mutfak aletleri markası Gaggenau, “Ofis Buluşmaları” adıyla düzenlediği etkinlikler serisinde birbirinden değerli ofisleri ağırlamaya devam ediyor. Bu kez, Rezzan Benardete Interiors ekibinin tam kadro bir araya geldiği buluşma, mutfağı ve birlikte vakit geçirmeyi bir öncelik olarak gören lüks mutfak aletleri markası Gaggenau’nun showroomunda gerçekleşti.

Şef Eren Erdem’in hazırladığı özel menü eşliğindeki davetin odağında insana hizmet eden tasarım vardı.

Sanat, moda ve tasarımla bütünleştirdikleri iç mimari projelerde başarılı işlere imza atan Rezzan Benardete Interiors ekibinin katıldığı davete, Şef Eren Erdem’in Gaggenau cihazları ile hazırladığı birbirinden lezzetli tatlar eşlik etti. Şefin Gaggenau buharlı fırında pişirdiği greyfurt segmentli kuşkonmaz ile başlayan yemek, siyah sarımsak Aioli ile hazırlanmış Brisket kroket ile devam etti. Ana yemek olarak Sous Vide Bonfile Tagliata hazırlayan şef, son olarak konuklara yine buharlı fırında pişirdiği fındık pralin ve ılık çikolata ikram etti.

“Konfor vazgeçilmez bir ihtiyaçtır”

Rezzan Benardete tasarım ofisinin, Gaggenau cihazları eşliğinde deneyimlediği lezzetlerle bir şölene dönüşen buluşmanın başrolünde kullanıcısına hizmet eden tasarım vardı. Son zamanlarda gerçekleştirdikleri yat tasarımları ile de öne çıkan tasarım ofisi, projelerine yaklaşırken öncelikli olarak kullanıcıların konforunu önemsediklerini ve tüm tasarım bileşenlerini bu amaca hizmet etmek için bir araya getirdiklerini dile getirdiler. Benardete tasarım ofisinin baş tasarımcısı Rezzan Benardete’nin önderliğinde her projeye aynı heyecanla yaklaşıp kullanıcının hayalleri ve istekleri doğrultusunda oluşturdukları tasarım kurgusunun, proje sahibini mutlu etmesini ve hayatına konfor ve mutluluk getirmesini hedeflediklerini söylediler. Bu amaca hizmet eden tasarımın doğru tasarım olduğu yönünde hem fikir olan ofis, Gaggenau markasının profesyonel mutfaklardan ilham alarak, ev mutfakları için geliştirmiş olduğu cihazları projelerinde kullanmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Gaggenau hakkında

Gaggenau, yüksek kaliteli ev aletleri üreticisi olarak “Made in Germany” tasarım ve teknolojide bir inovasyon lideri kabul edilmektedir. Şirket, 1683’e kadar uzanan tarihi boyunca, uluslararası ölçekte alkış alan ürünleri ile ev mutfaklarında devrim yaratmıştır. Gaggenau’nun başarısı, yüksek fonksiyonellik ile bir araya gelen teknolojik inovasyon ve net tasarım dili üzerine kuruludur. Gaggenau, 1995 yılından bu yana merkezi Münih’te bulunan BSH Hausgeräte GmbH’nin bir iştiraki olup halen dünyanın dört bir yanındaki belli başlı şehirlerdeki 24 showroom ile 50’yi aşkın ülkede sunulmaktadır.

www.gaggenau.com