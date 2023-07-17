Yacht Türkiye Temmuz 2023 – 209

28 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
30 ALESTA
Bilgin Yacht, Akyacht, Apreamare, Visionf Yachts, Fabbro Yachts, SCA Yachting, Nautor’s Swan, Cantiere del Pardo, TURMEPA, Anadolu Efes…
38 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon önerileri…
44 KILAVUZ
Yaz sezonu için ideal 10 open spor yat…
56 TERSANE
Süperyat Serisi üretmeye başlayan
Türk tersane Mazu Yachts…
58 MEGAYAT
Finlandiyalı Baltic Yachts’ın mega yelkenlisi Baltic 117 Perseverance…
70 YACHT INTERIORS
İnanç Işıl Yıldırım’ın kaleminden yatlarda sanat eserleri…
74 DESIGNER
Türk üreticilerin istikrarlı iş ortaklarından İtalyan tasarım stüdyosu Hot Lab…
82 SEVGİLİ TEKNEM
1967 doğumlu bir Cammenga 61 North Sea Trawler olan Hunter, yeni sahibiyle yeni rotaların hazırlığında…
88 KEYİFLİYİM
Teknede yaşayan amatör denizci Miray Süleymanoğlu Öncü’nün tanışma yazısı…
94 KÜÇÜK KOYLAR
Ali Boratav, sezonun başlangıcını ve ilk gözlemlerini paylaştı…
104 YACHT CHEFS
Deniz Kurt Görsev “gerçek” yat şeflerini, yat sahiplerinin beklentilerini ve sektörün en iyilerini kaleme aldı…
108 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, kâşif ve yazar Tim Severin’in efsanevi yolculuğu “The Jason Voyage”ı anlattı…
112 MACERA
Talat Kırış, son zamanlarda artan orka saldırılarını değerlendirdi…
120 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden; kuraklık ve orman yangını gibi artan iklim olaylarının etkileri…
122 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan, geçen ay düzenlenen Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu’ndan izlenimlerini aktardı…
126 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, Anadolu Medeniyetleri’nin devamı olduğunu vurguladığı İyonya’yı yazdı…
130 KİTAP
1952’de Rüyam kotrasının Amerika’dan Türkiye’ye seyrinin mürettebattan biri olan Vedat Abut tarafından kaleme alınmış kitabı “New York’tan İstanbul’a Kotrayla”…
134 DENİZ KÜLTÜRÜ
Alper Günoral, yelkenli teknede emniyeti anlatmaya devam ediyor…
140 TRAMOLA
The Ocean Race, 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, 100. Yıl Cumhuriyet Seyri, Manhattan’daki Türk yüzücüler…
150 DAVET
Yaza Merhaba Partisi, Sebago’nun ev sahipliğinde gerçekleşti…