Yacht Türkiye Temmuz 2023 – 209

28 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

30 ALESTA

Bilgin Yacht, Akyacht, Apreamare, Visionf Yachts, Fabbro Yachts, SCA Yachting, Nautor’s Swan, Cantiere del Pardo, TURMEPA, Anadolu Efes…

38 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, dekorasyon önerileri…

44 KILAVUZ

Yaz sezonu için ideal 10 open spor yat…

56 TERSANE

Süperyat Serisi üretmeye başlayan

Türk tersane Mazu Yachts…

58 MEGAYAT

Finlandiyalı Baltic Yachts’ın mega yelkenlisi Baltic 117 Perseverance…

70 YACHT INTERIORS

İnanç Işıl Yıldırım’ın kaleminden yatlarda sanat eserleri…

74 DESIGNER

Türk üreticilerin istikrarlı iş ortaklarından İtalyan tasarım stüdyosu Hot Lab…

82 SEVGİLİ TEKNEM

1967 doğumlu bir Cammenga 61 North Sea Trawler olan Hunter, yeni sahibiyle yeni rotaların hazırlığında…

88 KEYİFLİYİM

Teknede yaşayan amatör denizci Miray Süleymanoğlu Öncü’nün tanışma yazısı…

94 KÜÇÜK KOYLAR

Ali Boratav, sezonun başlangıcını ve ilk gözlemlerini paylaştı…

104 YACHT CHEFS

Deniz Kurt Görsev “gerçek” yat şeflerini, yat sahiplerinin beklentilerini ve sektörün en iyilerini kaleme aldı…

108 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, kâşif ve yazar Tim Severin’in efsanevi yolculuğu “The Jason Voyage”ı anlattı…

112 MACERA

Talat Kırış, son zamanlarda artan orka saldırılarını değerlendirdi…

120 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli’nin kaleminden; kuraklık ve orman yangını gibi artan iklim olaylarının etkileri…

122 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, geçen ay düzenlenen Uluslararası Mustafa V. Koç Sualtı Arkeoloji Sempozyumu’ndan izlenimlerini aktardı…

126 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, Anadolu Medeniyetleri’nin devamı olduğunu vurguladığı İyonya’yı yazdı…

130 KİTAP

1952’de Rüyam kotrasının Amerika’dan Türkiye’ye seyrinin mürettebattan biri olan Vedat Abut tarafından kaleme alınmış kitabı “New York’tan İstanbul’a Kotrayla”…

134 DENİZ KÜLTÜRÜ

Alper Günoral, yelkenli teknede emniyeti anlatmaya devam ediyor…

140 TRAMOLA

The Ocean Race, 2023 Dragon Dünya Şampiyonası, 100. Yıl Cumhuriyet Seyri, Manhattan’daki Türk yüzücüler…

150 DAVET

Yaza Merhaba Partisi, Sebago’nun ev sahipliğinde gerçekleşti…