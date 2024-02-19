GÖRMEYE DEĞER 30 TEKNE – BOSPHORUS BOATSHOW – KARA FUARI 2024

17-24 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açacak olan Bosphorus Boat Show Kara Fuarı’nda 250’den fazla katılımcı 1500’den fazla ürün ve hizmeti 45 bin metrekarelik bir alanda sergileyecek. YATED tarafından organize edilen ve sekiz salonda birden düzenlenecek; dünyanın ikinci, Türkiye’nin en büyük kara fuarından, birçoğu ülkemizde ilk kez sergilenecek 30 modeli listeledik. Hazırlayan: Ayça Güçlüten

SQUADRON 68 – AZIMUT 68 – PRINCESS F65 – BLUEGAME BGX63 – PARDO 50 – MAZU 52 – PRESTIGE F4 – BAVARIA C46 – JEANNEAU SUN ODYSSEY 490 – INVICTUS TT460 – TECHNOHULL OMEGA 47 – AQUILA 42 YACHT – VANQUISH VQ45 – DE ANTONIO YACHTS D42 OPEN – HANSE 410 – JEANNEAU MERRY FISHER 1295 FLY – MITO 40 – NIMBUS W11 – JEANNEAU DB/37 – OCEANIS 37.1 – SOLARIS 40 OPEN – SAGA 385 HT – RIBCO VENOM 34 – YOT 36 – AXOPAR 29 – RYCK 280 – ROAMER 29 – PROTAGON 25 – XO DFNDR A8 – SPIRIT 25

Tekneler tüm detaylarıyla Şubat 2024 sayımızda…