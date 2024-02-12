Alüminyum mega yelkenli Nilaya

Tamamladığı 10 günlük Atlantik geçişinden sonra denizlerdeki başarısını kanıtlayan 47 metrelik Nilaya, performansı ile göz dolduruyor. Mega yelkenli hız, sağlamlık, güvenilirlik ve sessizlik konusundaki tüm beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Yazı İLKE YILMAZ [email protected] – Fotoğraflar ROYAL HUISMAN ARŞİVİ

Hollandalı tersane Royal Huisman tarafından inşa edilen ve Nauta ile Reichel/Pugh’un ortak tasarımı olan 47 metrelik Nilaya’nın etkileyici performansı, geçen yıl mayıs ayındaki deniz denemelerinde zaten açıkça görülüyordu. Ancak sahibi yatını teslim aldıktan sonra bu denemelerin bir sağlamasını da yapmış oldu. Nilaya iç konfor ile yelkencilik yeteneğinin başarılı bir kombinasyonu olarak tanımlanıyor. Devamı Şubat 2024 sayımızda.