INTERCONTINENTAL ISTANBUL’UN HUZURLU ATMOSFERİNDE HAVUZ KEYFİ

Yeşilliklerle çevrili, gizli bir bahçe içerisinde, sıcak yaz günleri için dinlendirici bir atmosfer sunan InterContinental Istanbul, bu yaz da misafirlerine havuz keyfini yaşatacak.

Yaz sıcaklarının kendini göstermeye başladığı haziran ayında hem serinlemek hem de şehirden uzaklaşmadan tatil havasına girmek istiyorsanız; yeşillikler içinde, gürültüden uzak ve huzurlu ortamıyla InterContinental Istanbul’un havuzunu deneyimleyebilirsiniz.

Yazın keyfini doyasıya çıkararak; günün her saatinde arkadaşlarınız ve ailenizle güzel zaman geçirmek için Spa InterContinental, şehrin merkezinde tatil hissini yaşama fırsatını sunuyor. Günlük giriş ile havuz kullanımının yanı sıra gym, cardio, spa, sauna, buhar odası hizmetlerinden faydalanırken, yaz sezonu menüsünü de tadımlayabilirsiniz.

LEZZETLİ BİR MENÜ İLE TAZELENİRKEN YAZIN TADINI ÇIKARIN

InterContinental Istanbul’un deneyimli şefleri tarafından özenle hazırlanan ve yeni sezon için güncellenen menüsünde; kahvaltı, başlangıç, ana yemek ve tatlının yanında birçok kokteyl seçeneği de bulunuyor. Havuz keyfini yaz sezonu menüsündeki taze ve sağlıklı lezzetlerle tamamlamak isteyenler için California Bowl, Taco, Bresaola Pizza, Tiramisu, Banana Split gibi alternatifler bulunuyor. Aynı zamanda zengin atıştırmalıklara Swimming Pool, Moscow Blue Mule ve Frozen Margarita gibi seçeneklerin yer aldığı keşfe açık kokteyl menüsü eşlik ediyor.

InterContinental Istanbul yazın sıcaklarında şehrin gürültüsünden kaçıp kendini tatilde hissetmek ve serinlemek isteyen misafirlerini 08.00 – 20.00 saatleri arasında havuza davet ediyor.