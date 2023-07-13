SHERATON ISTANBUL LEVENT’DE ŞEHRİN ORTASINDA BARBEKÜ KEYFİ

Sheraton Istanbul Levent’in keyifli bahçesi Levantino Garden yaz boyunca misafirlerine yeşil alanında, ferahlatılmış geniş bahçesinde her çarşamba barbekü keyfini sunuyor ve yeni sezona merhaba diyor.

Sheraton Istanbul Levent, Levantino Garden’ın yeşil ve keyifli bahçesinde yaz sıcaklarından bunalan ve lezzetle buluşurken eğlenmek isteyen İstanbullular için her çarşamba harika bir barbekü etkinliği düzenliyor. Akşam 19.00’da başlayan etkinlik 23.30’a kadar devam ederken birbirinden leziz et, meze ve salatalardan oluşan zengin bir büfe, bu lezzetlere eşlik eden mekanın rahat ambiyansı ve yazın ruhuna uyan hafif ve keyifli müziklerle misafirlerine güzel bir günün garantisini veriyor. Dilediğiniz kadar kalıp, sevdikleriniz veya ailenizle keyifli vakit geçirebileceğiniz barbekü etkinliğiyle kaliteli yemek ve iyi müziğe şehrin ortasında bir merhaba diyeceksiniz. Bu yazı şehirde geçirecekler ve haftaya lezzetli bir mola vermek isteyenler Levantino Garden’ın barbekü etkinliğiyle çarşamba akşamlarını lezzet şölenine çevirecek. Sheraton Istanbul Levent’in gökyüzünü kucaklayan yemyeşil arka bahçesinde lezzetli bir barbekü deneyimi yaşamak için yerinizi şimdiden ayırtın.