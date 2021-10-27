Türk tersanede üretilen Fifty-Five’a İtalyan dokunuş

Milan merkezli tasarım stüdyosu Hot Lab imzalı 41 metrelik M/Y Fifty-Five tamamlandı. Türkiye’de Yıldız Gemi’de inşa edilen motoryatın gövde ve dış alanlarının tasarımını ise Ginton Naval Architechts ve Liman üstlendi. Sipariş üstüne projelendirilerek hayata geçirilen Fifty-Five, geniş bir aileyi ağırlayacak. Deneyimli sahibinin talepleri üzerine konfor özellikleri yükseltilen ve modern klasik bir çizgiye sahip olan yatta 12 kişinin konaklayabileceği altı kamara bulunuyor. Yerleşim düzeni de tamamen bir aileye uygun olacak şekilde planlanmış ve küçük çocukların ebeveynleriyle aynı kamarada kalacağı göz önünde bulundurulmuş. Master kamara ana güvertede, iki VIP kamara, bir enine VIP kamara ve iki yataklı bir kamara da alt güvertede yer alıyor. Mobilyaları Minotti tarafından tasarlanan salon ve yemek bölümü ana güvertede; ek bir lounge ve yemek alanı da üst güvertede. Spor salonu, havuz ve jakuzi gibi lüks donanıma da sahip Fifty-Five’la ilgili Hot Lab Tasarım Bölümü’nün başındaki Enrico Lumini “Projeye yat sahibi, sörveyör ve tersanenin teknik departmanı ile ekip olarak başladık. Ayrıca iç mekânlar için yetenekli Türk taşeronlar ile de çalıştık” açıklamasını yaptı. www.hotlab.it