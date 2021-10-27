“Dostluk kazansın!” sloganı altında yapılan yarışlarından eğlenceli aktivitelerine her yıl adından söz ettirmeyi başaran Rixos Sailing Cup Göcek’in altıncısı için hazırlıklar başladı…

Türkiye’nin Akdeniz kıyılarındaki en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan ve koyları dünyaca ünlü Göcek’te yer alan Rixos Premium Göcek, turkuaz denizle çam ormanlarının buluştuğu muhteşem bir doğada, 192 süit odasıyla zarif ve kişiselleştirilmiş bir tatil deneyimi sunuyor.

Yatçıların favori beldesi olan Göcek’te ultra her şey dahil konseptiyle 13 yaş ve üzeri konuklarına premium hizmet veren Rixos Premium Göcek, aynı zamanda yelken ve açık hava etkinlikleri de sunuyor. Otel, gelecek ay MarinTürk Marina işbirliğinde düzenleyeceği 2021 Rixos Sailing Cup Göcek için geri sayımda.

MOTTOSU: “DOSTLUK KAZANSIN!”

Bu yıl 9-12 Kasım’da altıncısı gerçekleştirilecek Rixos Sailing Cup Göcek; hayatında yelken yapmaya bir türlü fırsat bulamamış, cesaret edememiş, hatta daha önce aklına bile getirmemiş kişileri düşünerek doğmuş bir organizasyon. Altı yıldır “Dostluk kazansın!” mottosuyla düzenlenen ve ülkemizde yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan Rixos Sailing Cup Göcek’te Türkiye’nin değerli isimleri de bir yelken altında buluşuyor. Başarılı yelkencilerin yanı sıra diğer spor dallarından öne çıkanlarla sanat, cemiyet ve siyaset camialarından deniz tutkunları burada bir araya geliyor.

Bu sene sürpriz şekilde “Katamaran” kategorisinin de eklendiği 6. Rixos Sailing Cup Göcek’e siz de gelin, Göcek’in dünyaca ünlü koylarında dalgalarla dans edin ve yine “Dostluk kazansın!” www.rixossailingcup.com