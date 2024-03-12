Yacht Türkiye Mart 2024 – 217

12 Mart 2024 / yorum yapılmamış

20 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

22 ALESTA

Bilgin Yachts, Numarine, Contest Yachts, Solaris Yachts, Ferreti Yachts, Sirena Marine, CRN, Sargo Boats, Royal Huisman, Bora Yatçılık, Y Yachts, Klasik Tekneler Platformu, Setur Marina…

32 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler, dekorasyon önerileri…

38 KILAVUZ

Avrupa’da Yılın Yatı Ödülleri’ni kazanan 12 tekne…

52 MEGAYAT

Türk tersane Bilgin Yachts’ın yeni explorer megayatı Kaşif…

66 TASARIM

Türk tasarımcı Baran Akalın imzalı, dünyanın ilk tam elektrikli megayat serisi…

70 REFIT

B&I Yachts’a emanet edilen Ipanema’nın Provocateur’e dönüşümü…

78 YACHT INTERIORS

İnanç Işıl Yıldırım’dan ön güvertelerde benimsenen yenilikçi yaklaşımlar…

80 DENİZCİ KADINLAR

Alper Günoral’ın bu ayki konuğu, yatçılık sektörünün profesyonellerinden Sevil Canbek…

84 KEYİFLİYİM

Miray S. Öncü, ailece gezdikleri Bosphorus Boat Show notlarını ve gözlemlerini paylaştı…

92 YACHT CHEF

Deniz Kurt en yeni süperyat gıda trendlerini yazdı…

94 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, amatör denizciler için tekneleri bahara hazırlama rehberi hazırladı…

98 DENİZ KÜLTÜRÜ

Alper Günoral, fiber tekne yapımının aşamalarını ve püf noktalarını anlattı…

102 KİTAP

Osman Atasoy’un “Uzaklar II Antarktika” adlı kitabı, çok okunanlar…

106 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, küresel ısınmanın gölgesinde okyanus sirkülasyonunun geleceğini yazdı… 

108 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan, Antik Roma’da Kolezyum’daki deniz savaşlarını kaleme aldı…

110 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, Mahan öğretileri çerçevesinde ABD ve Çin’i karşılaştırdı…

114 TRAMOLA

Vendée Globe, Schüco BAYK Kış Trofesi, Türk Yelken Milli Takımı, TYF Yelken Ligi ILCA Yarışları, Amel Cup Tropics, Arkea Ultim Challenge, Tırhandil Cup Kış Trofesi…

122 OTOMOBİL

Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 6, Audi Q8 E-Tron Advanced 55 Quattro, Renault Megane 

E-Tech… 

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