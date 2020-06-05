Riva Aquariva Super

538.000 Euro*

1842’de kurulan Riva tersanesinin runabout’ları Brigitte Bardot, Sophia Loren ve Peter Sellers gibi yıldızların, hatta Kraliyet Ailesi üyelerinin kullanmasıyla 50’lerde ve 60’larda zenginlik göstergesi halini almıştı. Aquariva Super modeli, markanın ikonik Aquarama modelinin mirası niteliğinde. 10,07 metrelik tekne son teknoloji ürünü fakat maun ve meşe detaylara sahip. Teknenin üç versiyonu mevcut: Standart Aquariva Super, Aquariva Gucci ve Aquariva Marc Newson. Üçü birbirinden stilde ayrılıyor ama hepsi tek kamaralı ve 370 beygirlik tek Yanmar motora sahip. En yüksek hızları ise 41 knot’ı aşıyor.