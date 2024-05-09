HANSE 410 Konfor, performans ve stilin rafine buluşması

Alman Hanse Yachts’ın Berret-Racoupeau yat tasarımcılarıyla iş birliğinin son meyvesi olan Hanse 410, inovatif tasarımıyla göz dolduruyor. European Yacht of The Year ve British Yachting Awards’a aday gösterilen Hanse 410’un dünya prömiyeri geçen sene Eylül ayında Cannes Yachting Festival’da, Türkiye prömiyeri ise bu sene Şubat ayında İstanbul’da yapılmıştı.

Yazı İLKE YILMAZ [email protected] Fotoğraflar HANSE YACHTS ARŞİVİ – Jerome KelagopIan

Seneye 35’inci yılını tamamlayacak Hanse Yachts, daha uzun yıllar küresel ligde varlık göstereceğini her yeni modeliyle ortaya koyuyor. Alman tersanenin yeni serisinin üçüncü modeli olan Hanse 410 da bu senenin en çok konuşulan yatlarından biri. Radikal düzeydeki yenilikçi tasarımı Hanse’nin köklü değerleriyle birleştirilmiş, ortaya hızlı seyir kabiliyetine ve kolay yelken açma kapasitesine sahip bir tekne çıkmış.

12 metre boya sahip Hanse 410’da baş ve kıçtaki bodoslamalar ile optimize edilmiş gövde tasarımı, ince bir su hattını garanti altına alıyor. Böylece yelkencilikte tavizsiz performansın ve zahmetsiz seyir keyfinin tadının çıkarılması sağlanıyor. Devamı Mayıs 2024 sayımızda.