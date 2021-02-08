BINTADOR; 50 metrelik ilk hibrit süperyat

Tankoa Yachts’ın 50 metre klasmanındaki ikinci gövde olarak hayata geçirilen Francesco Paszkowski tasarımı Bintador, yenilikçi karakteriyle çağın ötesine geçiyor. Hibrit motor sistemiyle çevreyle dost, dinamik ve net çizgilere sahip gövdesiyle modernist, doğal malzemeler ve açık renklerle yat sahibine özel tasarlanan iç mekânlarıyla konforlu bir stile sahip. Bintador tüm bu özellikleriyle World Superyacht Awards’da jürinin de dikkatini çekerek kendi klasmanında ödül sahibi oldu. Yazı Melda Onbaşyan, Fotoğraflar Tankoa Yachts Arşivi

İtalyan yat üreticisi Tankoa Yachts, 2008 yılında kurulduğundan bu yana, Cenova’daki tersanesinde butik bir anlayışla tasarım ve üretimine devam ediyor. 2015 yılında 69 metrelik Suerte’yi suya indirerek ilk megayat üretimine imza atan tersane, 2017 yılında ikinci megayatı 50 metrelik Vertige’i teslim etti. 2018’de tersane, şimdiye dek ürettiği en büyük yat olan 72 metrelik Solo’yu suya indirdi. 2020’de ise Vertige’in İtalyan tasarımının kalitesini ortaya koyan gövdesi, inovatif bir tasarım ve yenilenen özelliklerle yeniden doğdu. 50 metre sınıfının ikinci gövdesi Bintador’un tasarımını da diğer Tankoa Yachts projelerinde olduğu gibi Francesco Paszkowski üstlendi. Tankoa Yachts’ın 50 metre klasmanında ilk hibrit yat olan Bintador, yenilikçi tasarımıyla World Superyacht Award jürisini de etkilemeyi başardı ve 499 GT altında 40 metre üzeri klasmanında “Yılın Motoryatı” ödülünü kazandı. Devamı Şubat 2021 sayımızda…