Denizlerin yeni cabrio’su PERSHING 140

43,30 metrelik boyuna rağmen 38 knot’lık yüksek bir performansa ulaşabilen Pershing 140, demirdeyken kayar kapakları açılarak jakuzili güneşlenme alanına dönüşen güvertesi ve çelik mazgallı burnuyla ilhamını spor otomobillerden alıyor. Gövdesi ve iç mekânları İtalyan tasarımcı Fulvio de Simoni imzalı yat, Pershing filosunun yeni amiral gemisi. Yazı: Melda Onbaşyan

Ferretti Group markalarından Pershing, yıllardır ürettiği yüksek performanslı yatlar ile ünlü. 1985 yılından bu yana her modelinde İtalyan tasarımcı Fulvio de Simoni ile çalışan markanın DNA’sında hız, güç ve inovasyon büyük önem taşıyor. Markanın 2015 yılında Monaco Yacht Show’da maket ve çizimlerini ilk kez tanıttığı ve büyük ilgi toplayan Pershing 140’ın ilk gövdesi Temmuz ayında suyla buluştu. İkinci gövdesi de tamamlanmak üzere olan 43,30 metrelik yat, Pershing için de farklı ve özel bir anlama sahip. Çünkü süperyat markanın yeni amiral gemisi olmasının yanı sıra, alüminyum malzeme kullanılarak üretilen ilk model olmasıyla da öne çıkıyor.

Pershing 140’ın markanın tarihinde en heyecan verici gelişmelerden biri olduğu belirtiliyor. Sebebi ise, yeni bir tasarım ve üretim çağına başlangıcın habercisi olması. Devamı KAsım 2019 sayımızda…