İşte hayat! LA VIE

Türk tersane Mengi Yay, Virtus 47 motoryat serisinin ilk gövdesi La Vie’yi 10 Nisan tarihinde denize indirdi ve süperyat, sahibine Haziran ayında teslim edildi. Seyir hayatına yeni başlayan lüks La Vie, iddialı tasarımı ile öne çıkıyor. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar MENGİ YAY ARŞİVİ

60 yıla yakın geçmişe sahip Mengi Yay Yatçılık, tasarım ve üretimde yenilikçi yaklaşımı elden bırakmadan özel yapım çelik-alüminyum yatlar inşa ediyor. Mengi Yay, ülkemizde mevcut teknelerin onarımı ve yenilenmesi, son teknoloji lüks motorlu ve yelkenli yatların üretimi için özel olarak tasarlanmış en büyük (19 bin 365 metrekare büyüklüğünde) ve sofistike tesislerden birine sahip.

Tersane, Virtus 44 metre projesinin 2020 yılında elde ettiği başarı ve sahibine teslimi sonrası seriye yeni bir 47 metre ile devam etme kararı almıştı. Bu kararın ardından, 2022 yılında 47 metrelik La Vie’nin suya indirilme ve sahibine teslim edilme sürecini takip ettik. Seyir hayatına başlayan bu iddialı süperyatı daha yakından inceliyoruz şimdi.

İKİNCİ NESİL VIRTUS 47

Mengi Yay Yatçılık Pazarlama ve Sosyal Medya Direktörü Ertuğrul Togo’nun verdiği bilgilere göre; Mengi Yay, Virtus 47 serisi yatlarının ilki olan La Vie’yi Tuzla’da bulunan tersanesinde 10 Nisan tarihinde suya indirdi. Proje, 47,80 metre uzunluğunda ve çelik/alüminyum konstrüksiyonlu olarak hayat buldu. Tekne son donatım ve deniz testleri amacıyla bir süreliğine Pendik Marintürk Marina’da bulundu ve Haziran ayında sahibine teslim edildi. Devamı Ekim 2022 sayımızda.