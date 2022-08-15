Sunreef 80 Eco: FrancIs Lapp’İn MarIe-Joseph’i

Lüks custom katamaran üreticisi Sunreef Yachts’ın full elektrikli 24 metrelik yelkenlisi 80 Eco, hem teknenin sahibi hem de tersanenin kurucusu olan Francis Lapp’le Bodrum’daydı. Yazı: Pelin Özcanlı, Fotoğraflar SUNREEF YACHTS ARŞİVİ

Bayram tatilinde Bodrum merkezin kalabalığından uzaklaşarak, sessizlik ve huzur sunan Sunreef 80 Eco’ya konuk olduk. Teknenin sahibi ve Sunreef tersanesinin kurucusu Francis Lapp, ailesi ile Türkiye kıyılarını dolaşırken marin basınını Bodrum Milta Marina’da ağırladı.

24 metrelik solar elektrikli Sunreef 80 Eco, koyu rengiyle ve fütüristik duruşuyla daha ilk bakışta etkiliyor. Gövdesinde, üst binasında, direğinde ve mümkün olan her kısmında markanın kendi geliştirdiği solar hücrelerin bulunması, teknenin belki de en önemli niteliği. Sunreef’in tüm modelleri Eco formda sipariş edilebiliyor, var olan Sunreef’ler de Eco’ya dönüştürülebiliyor. Devamı Ağustos 2022 sayımızda.