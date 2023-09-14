Lüksün temsili CALEX

İtalyan Benetti’nin yeni custom megayatı M/Y Calex, 67 metrelik gövdesinde ağırladığı 14 konuğu ve 17 mürettebatı ile seyir hayatına başladı. Zamansız İtalyan şıklığını her detayında yansıtan Calex, denizde ultra lüks yaşam vadediyor. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar JEFF BROWN / BREED MEDIA

İtalya’nın köklü tersanesi olan Benetti, lüks yatçılıkta uzmanlaşmış bir üretici. 1873’te kurulan tersane; 34-44 metre arasında kompozit malzemeden inşa ettiği süperyatları ve 37-100 metre aralığındaki çelik-alüminyum süper, mega ve gigayatları ile küresel pazarın güçlü oyuncularından biri olarak trendlere de öncülük ediyor. Bugün Benetti filosu altı kategoriye ayrılıyor: Class, Oasis, B. Yond, B. Now, B. Century ve Custom. Azimut|Benetti Group çatısı altında üretimlerini gerçekleştiren, her zaman tarz ve kişilik sahibi yatlar yaratmayı önceleyen Benetti’nin en yeni custom modelini mercek altına alıyoruz bu ay.

Şubat 2022’de suya indirilen M/Y Calex ilk defa geçen Mart ayında düzenlenen Palm Beach International Boat Show’da sergilenmişti. Kaliforniyalı bir iş insanı için inşa edilen 67 metre boyundaki altı güverteli megayat hemen dikkatleri üzerine çekmişti. 1249 grostonluk etkileyici hacmi ile de öne çıkan Calex, her yönüyle çağdaş ve şık bir tasarıma sahip. Devamı Eylül 2023 sayımızda.