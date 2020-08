SUNRISE: Stil sahibi bir hedonist

Mayıs ayında suya indirilen 43 metre boyundaki Sunrise, denizde hazzı en üst seviyede yaşatmak için tasarlanmış bir tekne. Dünya sularında boy gösteren birçok ikonik süperyatın yapımcısı Yıldız Gemi’nin tersanesinde inşa edilen Sunrise’ın tasarımında Ginton ve Hot Lab imzaları dikkat çekiyor.

Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar KEREM SANLIMAN

Denize her zamankinden daha çok sarıldığımız, belki de sığındığımız zamanlardayız. Tekne sahipleri de ne kadar şanslı olduklarının daha fazla bilincinde artık. Kara trafiği yerini deniz trafiğine bırakırken, yeni teknelerine kavuşanlar da soluğu hemen seyirlerde aldı. Yıldız Gemi’nin tersanesinden çıkan 43 metrelik Sunrise’ın sahibi de Mayıs ayında yapımının her adımını titizlikle takip ettiği teknesiyle buluştu.

SAHİBİNİN VİZYONU

Dünya sularında gövde gösterisi yapan süper, mega, hatta gigayatlar arasında “made in Turkey” olanların sayısı azımsanmayacak ölçüde. Türk üreticiler global arenada her geçen yıl daha reformist, cesur ve lükse getirdikleri yeni yorumlarla öne çıkan oyuncular arasında yer alıyor. En son örneklerden biri de Sunrise. 30 yıldan fazla zamandır denizle iç içe bir sahibi var Sunrise’ın. Öyle ki kendi motoryatını inşa etmişliği bile var. Sunrise kendisinin dördüncü teknesi. İçindeki tüm detaylar, fikirleri ve düşleri uyumlandırılarak kişiselleştirilmiş. Bu noktada çok iyi tanıdığımız bir tasarımcının deneyiminin etkisinden söz etmeliyiz. Lüks yatlarda imzasını sıklıkla gördüğümüz İtalyan tasarım firması Hot Lab, Sunrise’a da dokunmuş ve güzelliğini cilalamış. Hot Lab Tasarım Bölümü Başkanı Enrico Lumini sürece ve sonuca dair şunları söyledi: “Sunrise, harika bir aile için güzel bir yat oldu. Yapımın her aşamasında sahibi ve ailesi ile yakın işbirliği içindeydik. Özellikle sahibi her bir detayı bizzat takip etti.” Devamı Ağustos 2020 sayısında…