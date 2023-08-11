Yeniden tasarlanan HYDROCONQUEST koleksiyonu şimdi özel Longines GMT mekanizmasıyla geliyor

Spor saatler arasında gerçek bir klasik olan HYDROCONQUEST serisi, zarif bir tasarıma ve özel Longines GMT mekanizmaya sahip yeni modellerle genişletildi. Kanatlı kum saati markasının iki ayırt edici özelliği olan teknik mükemmellik ve zarafeti birleştiren bu yeni seri bir yandan su sporlarından ilham alırken, bir yandan da Longines’in farklı zaman dilimlerini gösteren saatlerdeki derin uzmanlığını yansıtıyor.

Longines’in HydroConquest serisi, 2007’de piyasaya sürülen bu sembolik koleksiyon, bir ilk olarak GMT mekanizmasını kapsayan yeni modellerle genişletiliyor. Bu özellik, saatte iki farklı zaman diliminin aynı anda görüntülenmesini sağlıyor. Bu fonksiyonun arkasında oldukça zengin bir miras var: Longines bu özelliği, kol saatlerine 1925 gibi çok eski bir tarihte getirdi.

HydroConquest GMT, tüm gezginler için yararlı olan bu özelliği, ilham aldığı su altı sporları ile birleştiriyor. Modern zamanın kâşif maceracılarına ve sınırları zorlayan sporcu erkek ve kadınlara yönelik bu koleksiyon, gittikleri her yerde onlara eşlik edecek.

Longines, bu yeni nesil saatler için retro esintili tasarımı en son teknolojik gelişmelerle birleştirdi. Ayrıca 41 mm çapındaki vidalı paslanmaz çelik arka kapak yeniden tasarlandı. Silikon denge yayı ve anti-manyetik malzemelerden yapılan yenilikçi bileşenlerle donatılmış özel ve yeni bir Longines GMT kalibresi de mevcut., Manyetik alanlara karşı ISO 764 standardına göre on kat daha dayanıklı ve son derece hassas olan bu mekanizma, 72 saatlik bir güç rezervine sahiptir.

HydroConquest GMT, ışıldayan bir kapsül ve vidalı kurma kolu ile donatılmış tek yönlü ve çentikli yeni seramik bezeliyle de öne çıkıyor. Saten ve cilalı yüzey seçenekleri ise bu yeni modellere incelik ve zarafet katıyor. Yeşil, kahverengi, siyah ve mavi gün ışığı kadranları, iki renk tonlu 24 saatlik göstergeyle geliştirildi. Yaldızlı veya gümüş cilalı ibreler ve saat göstergeleri, Super-LumiNova® kaplaması sayesinde her koşulda kolaylıkla okunabiliyor. Saat 6 ve 9 yönünde yuvarlak, saat 12 yönünde ise üçgen şekilleri bulunuyor. Saat 3 pozisyonunda ise tarih göstergesi bulunuyor. Ok şeklindeki GMT göstergesi, kadran çıkartmalarının rengiyle eşleşiyor.

Otuz bar’a (300 metreye) kadar su geçirmezlik sunan HydroConquest GMT modelleri, tamamen yeniden tasarlanmış H şeklindeki baklalarıyla dikkat çeken paslanmaz çelik bir bilezikle donatılmıştır. Ayrıca mikro ayarlı toka da Longines’de bir ilk niteliğinde. Kadranların renklerini tamamlayan bu yeni saatler, mükemmel uyum ve rahatlık için mikro ayarlı katlanır tokaya sahip mavi veya siyah kauçuk kayışla da birlikte sunuluyor. Haki yeşili veya bej renkte NATO kayış seçenekleri de mevcut.

Yeni HydroConquest GMT, her macera için mükemmel bir seçenek. Tüm dünya oyun alanınız olsun!

Mekanizmalarımız hakkında

Yüzyılların saat üretimi deneyiminden güç alan ve bugüne kadar pek çok teknik ilerlemeye öncülük etmiş olan Longines, yeniliğe olan tutkusunu korumaya devam ediyor. Longines, mükemmele ulaşma hedefinden asla taviz vermeden, otomatik saatlerinin tamamında, silikon denge yaylı son teknoloji mekanizmalar kullanıyor. Silikon; hafif ve paslanmaya dayanıklı olmanın yanı sıra olağan sıcaklık dalgalanmalarına ve manyetik alanlara karşı da duyarlıdır. Silikon, eşsiz özellikleri sayesinde saatin hassasiyetini artırmakta, ömrünü uzatmakta ve Longines’in bu modelleri 5 yıl garanti vermesini sağlamaktadır.

Longines Hakkında

Longines, 1832’den beri İsviçre’nin Saint-Imier kentinde faaliyet göstermektedir. Saat işçiliğindeki uzmanlığı, geleneğe, zarafete ve performansa olan güçlü bağlılığını yansıtır. Çok uzun yıllardır dünya şampiyonalarının resmi zaman tutucusu olan ve uluslararası spor federasyonlarıyla işbirlikleri gerçekleştiren Longines, spor dünyasıyla uzun yıllara dayanan sağlam ve uzun soluklu ilişkiler kurmuştur. Saatlerinin zarafetiyle tanınan Longines, dünyanın önde gelen saat üreticisi The Swatch Group ailesinin bir üyesidir. Kanatlı kum saati logosu taşıyan markanın 150’yi aşkın ülkede satış noktaları bulunmaktadır.