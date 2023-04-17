Dragon Dünya Şampiyonası Bodrum’da 

Türk Dragon Birliği’nin (TDA) uzun yıllar emek verip Bodrum’da organize etmek için hak kazandığı Dragon Turkish Grand Prix Bodrum (GP) ve Dragon Dünya Şampiyonası için geri sayım başladı. 26-29 Nisan tarihleri arasında yapılacak ilk yarış GP için heyecan dorukta, hazırlıklar ise tam hızda.

Yazı ve Fotoğraflar ÇİĞDEM YURTSEVER

Türk Dragon Birliği (TDA) ve Bodrum Açıkdeniz Yelken Kulübü ortak organizasyonuyla, Milta Bodrum Marina’nın ev sahipliğinde, Arar Enerji ’nin ana sponsorluğunda düzenlenecek uluslararası dragon yarışları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. İki elin parmaklarını geçmeyen sayıdaki dragon yelkencisinin hayalleriyle başlayan ve 2017 yılından bu yana emek vererek gelinen bugünlerde heyecan dorukta.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan tüm zorluklara rağmen Bodrum dünyadaki en önemli dragon ekiplerini ağırlayacak. Şimdilik Avustralya, İngiltere, İsviçre, Macaristan, Portekiz, Almanya ve Belçika’dan 30 ekip katılım için başvurdu. Yunanistan’dan da ekipler bekleniyor. Bize süreci ve son hazırlıkları TDA Başkanı ve aynı zamanda dragon yarışçısı olan Arkun Demircan anlattı, Milta Bodrum Marina Genel Müdürü Seher Çalı ise marinadaki çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

TDA ULUSLARARASI YARIŞLARA HAZIR

Türk Dragon Birliği nisan ve mayıs aylarında Dragon Grand Prix Bodrum ve Dragon Dünya Şampiyonası Bodrum gibi iki uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. Bize hazırlık sürecinden bahsedebilir misiniz?

Hazırlık süreci 2017’den itibaren devam ediyor. O dönemin Uluslararası Dragon Birliği (IDA) Başkanı Vasily Senatorov’a bu isteğimizden bahsettiğimizde “Uluslararası yarışlarda yer almanız lazım, ondan sonra olabilir” demişti. Sporcumuz Azat Baykal 1998’lerden beri zaten yurt dışında bizi temsilen yarışıyordu. Bunlara ilaveten Ergin İmre arkadaşımızın sponsorluğunda kurulan Provezza D ekibi hem 2017 hem de 2019’da Dünya Şampiyonluğu’nu iki kere kazanmıştı. Ayrıca 2019’da birçok yarışa katılarak Türk Dragon camiasının IDA’da isimlerini duyurdular.

Başka hangi ekipler yurt dışında yarıştı?

Can Akbaşoğlu 2014’te Regattes Royales Cannes; Ali Doğaner ve ekibi hem 2014 Regattes Royale hem de 2015’te ve 2016’da Yunanistan Şampiyonası’na katıldılar ve 2016’daki Yunanistan Şampiyonası’nı birincilikle tamamladılar Biz Arkun Demircan ekibi olarak 2015’te Yunanistan ikincisi olduk, 2016’da Regattes Royales’e, 2019’da İngiltere Şampiyonası ile Regattes Royales’e ve 2019’da ise San Remo 90. yıl yarışlarına katıldık.

Tüm bu katılımlar ve ülkemiz adına yapılan tanıtımların ardından başarı da geldi zaten.

Evet, 2019’da San Remo’da yapılan IDA Genel Kurulu’nda Türk Dragon Birliği 27 oydan 24’ünü alarak 2023 Dragon Dünya Şampiyonası’nın Bodrum’da yapılması hakkını almıştır. O günden itibaren çalışmalara başlandı, Covid-19 pandemisine rağmen ara verilen yarışlara 2021’den itibaren devam edildi. Ayrıca Bodrum’da organize edilen yarışlarda İsviçre, Avustralya, İngiliz ekiplerini misafir ederek şampiyonayı ve Bodrum’u tanıtmaya devam ettik.

“BODRUM DÜNYA YELKENCİLİĞİNDE BİR MARKA”

En önemli konulardan biri olan lojistikten bahseder misiniz?

Avrupa’dan gelecek olan dragonlar treylerleri üzerinde İtalya’nın Trieste veya Sete Limanı’nda yetkili lojistik firmamız Aker Logistics’e teslim ediliyor. Her türlü gümrük ve yükleme işlemleri bu firma tarafından yapılarak, Çeşme veya Yalova’ya gelen Ro-Ro gemilerinden alınarak kara yolu ile Bodrum’da geliş tarihlerine göre ya Ağanlar Tersanesi’ne ya da Milta Bodrum Marina’ya getiriliyor. Geri dönüşler de aynı güzergâh üzerinden yapılacaktır. Yani dragonunu Avrupa limanlarından teslim eden katılımcılar, Bodrum’a geldiklerinde dragonlarını kendilerini bekler halde buluyor. Uzun yıllardır dragon yarışlarına katılan bir dragoncu olarak bu kadar mükemmel bir servisi başka hiçbir ülkenin organize etmediğini belirtmek isterim.

Bodrum’a yelken yapmaya gelecek olan sporcular için beldenin avantajları nelerdir?

Bodrum dünya yelkenciliğinde bir marka olduğunu zaten çok öncelerden tescillemiş ve çeşitli centerboard dünya şampiyonalarına da ev sahipliği yapmıştır. Zaten 2012 yılından beri Bodrum’da düzenlediğimiz Açık Türkiye Dragon Şampiyonaları’na katılan uluslararası dragoncular beldemizi “yelkenciliğin cenneti” olarak tanımlıyorlar. Rüzgâr durumu, denizimizde gelgit olmaması, dalga boyu, iklimin ılıman olması Avrupa’daki birçok yelken merkezinden daha avantajlı bir parkur olmamızı sağlıyor.

30 DRAGON EKİBİ KATILIYOR

Yurt dışındaki ekiplerin gösterdiği ilgiyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Maalesef deprem felaketi bazı katılımcıları etkiledi ve kayıtlarda bir kısım iptaller oldu. Ayrıca bu dünya şampiyonası olduğundan her ülkenin bir katılım kotası mevcut. Şu anda Avustralya, İngiltere, İsviçre, Macaristan, Portekiz, Almanya ve Belçika’dan gelen yarışmacılar ile 30 dragon ekibi katılıyor. Yunanistan’dan da iki dragon ekibi bekliyoruz. Ukrayna- Rusya Savaşı da katılımı olumsuz yönde etkiledi ve çok kuvvetli olan Rus Dragon filosu da IDA kararı gereğince yarışlara kabul edilmiyor. Ancak son Dünya Şampiyonu Klaus Diedrich ile son Avrupa Şampiyonu Wolf Waschkuhn’un içinde olduğu en önemli yarışçılar katılımlarını teyit ettiler ve böylece yüksek kaliteli bir şampiyonanın olmasını sağladılar.

Organizasyonu kimler destekliyor?

Ana sponsorumuz Arar Enerji A.Ş. Alt sponsorlarımız ise Milta Bodrum Marina, Ağanlar Group, Bodrum Belediyesi, Bodrum Cruise Port, Süperpar, Aktif Bank ve CASA Mobilya oldu. Bodrum Belediyesi bütün kaynaklarını depremde ve sel felaketinde hasar gören illerimize yönlendirmesine rağmen, gerek BIOR gerekse Bodrum Cup yarışlarından dolayı bu hususlarda çok tecrübeli olduğu için kalan imkânları dahilinde bizlere gerek deniz üzerindeki lojistik gerekse tanıtım yönünden çok oluyor. Çok uzun zamandır gerçekleştirmek için uğraş verdiğimiz bu şampiyonanın TYF, BAYK ve Bodrum’a hayırlı olmasını diliyorum.☸

MİLTA BODRUM MARİNA’NIN HAZIRLIKLARI Genel Müdür Seher Çalı:

“Milta Bodrum Marina hem karapark alanında hem de deniz alanında bağlama için Dragon teknelerine özel alanlar hazırladı, yeni ilave tonozlar yapıldı, ponton yerleşim planları tamamlandı. Yeni gelecek ilave Dragon tekneleri için ponton kablolama sistemleri, Hakem Heyeti ve Özel Jüri odaları hazır hale getirildi. Marina Fener Club Dragon yarışları için tahsis edildi ve yelken ölçüm alanları belirlendi. Dragonların daha hızlı ve seri olarak çekme-atma işlemlerinin tamamlanabilmesi için ek vinç alımı da yapılmakta. Bununla birlikte, açılış kokteyli ve özel sürpriz hediyeler ile de farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.

Milta Bodrum Marina’da 25-27 Mayıs tarihleri arasında yarışacak teknelerin ölçü ve kayıt işlemleri sürüyor. 3 Haziran tarihine kadar sürecek Dünya Dragon Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırız. Süreç içinde Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Liman Başkanlığı, Bodrum Ticaret Odası ve Bodrum Deniz Ticaret Odası destekleri de alınıyor.”