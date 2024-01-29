Cesur İtalyan MANDA S07

Ters pruvası, T-top’lı spor üst binası, geniş dış yaşam mahalleri, büyük gövde pencereleri ve devasa kıç platformuyla cesur bir tasarıma sahip Manda S07, İtalyan tersanenin ilk teknesi. Giovanni Ceccarelli imzası taşıyan lüks motoryat stabilitesi ve 25 knot’lık performansıyla göz dolduruyor.

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Napoli merkezli Manda Yachs, ilk kez Mayıs 2023’te Venedik Boat Show’da karşımıza çıkmıştı. Giovanni Ceccarelli tasarımı 21 metrelik lüks motoryatının dünya prömiyerini burada gerçekleştiren marka, ters pruvalı bu modeliyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bugüne kadar aslında daha çok yelkenli tasarımlarıyla tanıdığımız Giovanni Ceccarelli’nin ofisi Ceccarelli Yacht Design, Manda Yachts için 15 ile 27 metre aralığında üç model tasarladı. S07, bu serinin ortanca modeli.

İtalya’nın tersaneler bölgesi olarak adlandırılan Ancona’nın Trecastelli kasabasında 6 bin metrekarelik bir tesis kuran Manda Yachts, gövde infüzyon laminasyonundan montaja kadar tüm inşa sürecini kendisi yürütüyor. İlk teknesi S07’yi Venedik’te lanse ettikten sonra Eylül’de Cannes’da da sergileyen marka yine aynı ay Cenova Boat Show’da serinin bir küçük modeli 15 metrelik S05’in dünya prömiyerini geçekleştirdi. Şu ana kadar üç gövdeyi suyla buluşturan tersane teknelerini altı-sekiz ay aralığında tamamlıyor. S07’nin kapalı üst binalı Berlinetta versiyonunu Haziran 2024’te suya indirecek tersane S serisinin amiral gemisi 27 metrelik S09’un da inşasına başladı ve gelecek sene ocak ayında tamamlamayı planlıyor. Bir başka seriyi daha hayata geçirecek Manda Yachts, Explore E09 ve E110 modellerinin tanıtımını da bu sene Cannes’da yapmaya hazırlanıyor. Devamı Ocak 2024 sayımızda…

MANDA YACHTS S07 MANDA YACHTS S07