Denizlerde nadide bir mücevher JEWELS

Türk tersane Turquoise Yachts, filosuna geçen yıl Jewels’ı ekledi. Uzun zaman gün yüzüne çıkarılmayan detayları merak edilen megayatın dış tasarımında Miami merkezli DeBasto Designs’ın imzası bulunuyor. 53 metre uzunluğundaki zarif ve keskin hatlara sahip Jewels, denizde çağdaş yaşama lüks özellikleriyle vurgu yapıyor. Yazı İLKE YILMAZ Fotoğraflar ERAY ALTAY

Turquoise Yachts 53 metrelik Jewels’ın ayrıntılarını ve fotoğraflarını geçen ay paylaştı. Dış tasarımının DeBasto Designs’a emanet edildiği megayata net ve geometrik hatlar hâkim. Lüks bir çizgiye sahip olan iç tasarımında ise Londra merkezli H2 Yacht Design’ın imzası bulunuyor.

SPORTİF GÖVDEDE DİNAMİK KONTRAST

Jewels’ın gövde tasarımındaki inceltici etki dikkat çekici. Bu etkiyi iki güçlü çizgi sağlıyor. Heykelsi üst yapının arkasında bulunan çapraz bir çizgi, yüzme platformundan direğe doğru yükseliyor ve ardından keskin bir şekilde kaptan köşkünün ön camına iniyor. Görsel olarak, üst yapının tepesindeki keskin üçgen, yatın uzun pruvası ve pencere bantlarıyla birleşerek profili dinamik hale getiriyor; megayatın dış tasarımındaki ağır bir görünümün bu şekilde önüne geçilmiş. Bu özellikleriyle sportif de diyebileceğimiz Jewels’ın çelik ve alüminyum malzemeden üretilen gövdesindeki beyaz ve mavinin kontrastı da yalın çizgilere şık ve özgün bir hava katmış. Turquoise Yachts, Jewels’ın gövde kaplamaları için hava kabarcıklarının oluşmasını önleyen yeni ve özel bir teknik uygulamış. Devamı Ocak 2024 sayımızda…