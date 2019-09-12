Efsane otomobilden ilhamla A43

2017’de Armağan Çakır tarafından kurulan Officina Armare, tasarım yaklaşımını Lamborghini’den alan ve dinamik konsepte sahip ilk üretilebilir projesini duyurdu.

Günümüzde hızı ve dizaynı ile öne çıkan otomobillerin ve aynı nitelikleri nedeniyle tercih edilen sürat teknelerinin ortak noktaları sandığımızdan da fazla aslında. 2017’de genç tasarımcı Armağan Çakır tarafından kurulan Officina Armare’nin yeni dizayn ettiği A43 konsepti bunu bir adım ileri taşıyıp efsanevi Lamborghini otomobillerinin karadaki standartlarını denize indiriyor. Çakır, projenin temel amacının klasik sürat teknesini modern bir spor otomobilden beklenen zarafet, estetik hatlar ve yüksek performansla birleştirmek olduğunu ifade ediyor.

MASKÜLEN VE AGRESİF

A43, performans ve estetiğin birleşimi olarak tanımlanabilecek lüks bir sürat teknesi konsepti. Maskülen bir görünüme sahip konseptin ilham kaynağı ise tarihin en devrimsel, zamanının ötesinde süper otomobillerden bazılarını üretmiş olan Lamborghini. Motor havalandırma girişleri, keskin hatlar, gösterişli detaylar ve Lamborghini otomobillerinin agresif stili, aslında DNA‘sı yeni sürat teknesi konseptinin tasarımına entegre edilmiş. Dış hatları dikkat çekici ve fonksiyonel; hava girişleri, ön cam, kıç tarafın hatları ve ters açılı burun tasarımı teknenin aerodinamiğine katkıda bulunuyor. Devamı Eylül 2019 sayımızda…