Arman Minasyan: Hayallerinin dümeninde

Yıllardır ilkeli duruşuyla tanıdığımız denizci iş adamı Arman Minasyan bize ilk teknesini alışını ve bugünlere nasıl geldiğini anlattı. Röportaj: Pelin Özcanlı

Deniz kenarında doğup büyümüş olmak Arman Minasyan ve eşinin ortak özelliklerinden biri. Arman Bey doğma büyüme Kınalıadalı, eşi Anna Hanım ise Arnavutköylü. Çift, 1974 senesinde ilk teknelerini alıyor. Kısa zaman içinde denizde ve denizle yaşam, onlar için son derece doğal ve vazgeçilmez hale geliyor. Kadınlardan, eşlerinin tekne sevdasına ayak uydurmaları zaman zaman katı bir şekilde talep edilir. Bu da birçok kadının denizcilikten soğumasına yol açan bir tutum. Ama Arman Bey eşiyle gezmek istediğinden hep emin olduğunu, eşi kendisine katılmazsa yeterince seyahat edemeyeceğini, etse bile böyle keyif almayacağını bildiğini ifade ediyor. 40 seneyi aşkın süredir de denizlerde Minasyan çifti. Arman Bey hayallerini süsleyen tüm teknelere kavuştu. Eşi, çocukları ve bugün torunlarıyla üç kuşak seyir halindeler. Mert Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Arman Minasyan’la teknesi BUBU’da buluştuk. Devamı Eylül 2019 sayımızda…