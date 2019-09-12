Monaco’da bir Türk SAMURAI

Alia Yachts’ın Antalya’daki tersanesinde; mühendislikte Hollandalı van Oossanen, dış tasarımda dünyaca ünlü Omega Architechts ve iç tasarımda İngiliz Redman Whiteley Dixon tasarım ofisiyle işbirliği içinde ürettiği 60 metrelik Samurai ilk kez 25-28 Eylül’de Monaco Yacht Show 2019’da dünyaya tanıtılacak.

Dikey cam cepheleriyle minimal bir dış görünüme sahip Samurai, Van Oossanen’in patentli hızlı deplasman gövde tasarımı sayesinde 21 knot hıza ulaşabilen, zarif çizgilerinin aksine güçlü bir savaşçı. 2008 yılından bu yana Antalya Serbest Bölge’de üretimini sürdüren Alia Yachts, tersanesinde bugüne kadar ürettiği 40 metre üzeri süperyatlarla yat sektöründe Türk üretiminin gücünü tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Tersanenin 2015 yılında suyla buluşturduğu 41 metrelik Rüya, The Showboats Design Awards ve The World Superyacht Awards 2016’dan “En iyi iç tasarım” ve “En iyi mühendislik” ödülleriyle dönmüş, “500GT altı en iyi yat” kategorisinde de finalistler arasına ismini yazdırarak Türkiye’yi gururlandırmıştı. Devamı Eylül 2019 sayımızda…