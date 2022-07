Hızlı ve eğlenceli 10 macera teknesi

Adventure Boats (macera teknesi) ya da Commuter (deniz taşıtı) olarak adlandırılan tekneleri diğerlerinden ayıran, sizi her an her yere götürmeye hazır olmaları. Otomobil gibi de düşünülen bu keyifli araçlar, bir yere gidip gelirken deniz yolunu kullanmak ve sürekli yeni yerler keşfetmek isteyenleri cezbediyor. Genellikle Kuzey ülkelerinde üretilen 10 modeli seçtik…

1- Axopar 45 XC Cross Cabin

2- Brabus Shadow 900 Deep Blue Signature Edition

3- Samba11 Cabin

4- Wellcraft 355

5- Paragon 31 Flybridge

6- Saxdor 320 GTC

7- Nord Star 31+

8- XO DFNDR 9

9- Dromeas 28 SUV

10- Nimbus Commuter 8

Tüm detaylar Temmuz 2022 sayımızda.