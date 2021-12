Ev gibi tekneler

Yaşam pratiklerimizi değiştiren pandemiyle tanışalı neredeyse iki yıl oldu. Özellikle izolasyonun öneminin ortaya çıktığı ilk dönemde denizler adeta sığınağa dönüştü. Teknesine taşınan, 12 ay tekne yaşamını seçen, sıfırdan tekne alıp denizci olanların sayısı o kadar çok arttı ki, bir dönem bundan neredeyse şikâyet eder hale geldik. Tekne hayatına duyulan bu ilgiyle birlikte en çok karşılaştığımız soru ise “hangi teknede yaşanır?” oldu. Elbette karadaki evlerimizde olduğu gibi denizde de bunun bir asgarisi ya da sınırı yok. Her bütçeye, her isteğe, her yaşam biçimine uygun tekne var. Özellikle boy sorusuna da bir cevap vermek çok güç. Unutmayalım ki Sadun Boro 10 metrelik Kısmet’in içinde yıllarca yaşadı, onunla dünya turu yaptı. Hatta daha küçük teknelerle dünya turu yapanlar da oldu…

Ancak ülkemizde yelkenli teknelerde büyük boy modeller daha çok rağbet görüyor. Bunun başlıca sebebiyse evdeki konforu teknemize taşıma isteğimiz. Biz de buradan hareketle bu ayki dosya konumuzu ev konforu sunan yelkenliler olarak belirledik. 50 feet segmentinde, 15-17 metre boy aralığında 15 modeli bir araya getirdik. Evini tekneye taşımak isteyenler bu dosyayı kaçırmasın…

Kapağımızda gördüğünüz şahane tekne ise ev değil, büyük bir malikâne konforunda. Türk tersane Numarine’in bugüne kadar inşa ettiği en büyük yat olan dört güverteli 37 XP, ikisi master, biri owner olmak üzere yedi kamarasında 14 kişiyi ağırlayabiliyor. İlki Türkiye’de alıcı bulan explorer sınıfı yattan altı ay içerisinde dört adet ABD’ye, bir de İngiltere’ye satış yapıldı. Başarılı tersanenin büyük başarı yakalayan modeliyle ilgili tüm detaylar ilerleyen sayfalarda…

Her zaman olduğu gibi 2021’in son ayında da deniz ve tekneyle ilgili her şeyi bulabileceğiniz bir sayı hazırladık. En yeni modeller, yelken yarışları, marin dünyadan son haberler ve denizci sohbetleriyle dolu dolu bir içerik sizi bekliyor. Yeni yılda umut dolu maviliklerde buluşmak dileğiyle…

Keyifli okumalar…