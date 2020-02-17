PROJECT E – Beneteau’dan yeni bir lüks seri

Fransız üretici Beneteau, 2021’de pazara sunacağı iki teknenin duyurusunu 18-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Boot Düsseldorf’ta yaptı. “Project E” adı altında lanse edilen ve uzun yolculuklar için tasarlanmış bu lüks yatların esin kaynağı ise markanın kullanışlı ve konforlu Swift Trawler serisi. Yılın birinci ayı yat dünyasındaki en son trendlerin ve yeni teknelerin anonslarıyla geçti. 2020’nin ilk en büyük etkinliği Boot Düsseldorf’ta global pazar oyuncuları 2021 modellerini ve projelerini açıkladılar. Benetau da her türlü deniz koşuluna elverişli, uzun seyirler için ideal, geniş alanlara sahip lüks ve konforlu iki teknesinin anonsunu Düseldorf’ta yaptı. Firmanın “PROJECT E” adıyla 2021’de piyasaya süreceği modeller farklı tasarımları kadar, üstün konfor ve seyir özellikleri ile de öne çıkıyor. Devamı Şubat 2020 sayımızda…