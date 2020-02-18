Hangi yelkenli sizin olmalı?

Fuar sezonu başlarken, tekne sahibi olmak isteyenler seçenekleri belirlemek için araştırmalarına başladı. Tek gövdeli yelkenli tekne seçimi yaparken dikkat edilecek birçok parametre var. Karar aşamasında göz önünde bulundurulması gereken en önemli konuları işin uzmanı Saro Paşalı’ya sorduk.

Son dokuz yıldır karayla bağlantısı olmayan Saro Paşalı, Yeşilköy’de 10 metrelik Bavaria 32 model teknesinde yaşıyor. Yaza kadar haftanın her günü bireysel veya grup yelken dersleri veriyor. Yazları ise teknesini Marmaris’e götürüyor ve hem kendi teknesiyle hem de katamaranla, kaptanlı ya da kaptansız charter yapıyor. Yurtiçi ve yurtdışı tekne transferleri de gerçekleştiren Paşalı, ayrıca tekne sörveyi konusunda da geniş bir tecrübeye sahip. Biz de hazır İstanbul’da iki aylık fuar sezonu açılıyorken kendisiyle görüştük ve hayalinizdeki tekneye kavuşmadan önce kararlarınızı etkileyecek kritik konuları konuştuk.

NEREDE KULLANACAKSINIZ?

Doğru tekneyi ararken ilk kriter ne olmalı?

Kullanım yeri. Tekneyi kullanılacağı yerden bağımsız düşünmek büyük bir hata olur.

Büyük bir tekne Göcek’in korunaklı koylarında konforu artırırken, Ege’nin kısa aralıklı dalgalarında sürekli seyir yapacaksak bizi zorlar. Çünkü hacimli tekneyle birinci dalgaya çarpıyorsun, tam inecekken ikinci dalga vuruyor ve hızını düşürüyor. Ardından üçüncü dalga için kalkacakken o da teknenin üzerinde patlıyor ve yalpalamaya başlıyorsun. Açıyı biraz daha aldığında da bütün dalga yanda patlıyor, serpinti komple içeri giriyor. Dünya turu yapacak tekneler iki dalga arasındaki mesafeden dolayı 10-12 metrelik seçilir.

İstanbul’da olanlar hangi teknelere yöneliyor?

Rutin bir İstanbul kullanıcısı yılın sekiz ila dokuz ayını marinada geçiriyor; Adalar’a, Yalova’ya ve Trilye’ye kısa turlar yapıyor en fazla. Geri kalanında ise güneye iniyor. Hâl böyleyken haklı olarak havuzluğu geniş, içi ferah Akdenizli teknelere yöneliyor. Denizcilikten biraz taviz verse de büyük su ve yakıt depoları istiyor.

HANGİ BOY DAHA UYGUN?

Tekne için ideal boy nedir?

Tekne almadan önce en çok düşünülen konudur boy. Bir tekneye bakılır ve gelecek misafirlere kadar düşünülür. Oysa denizde yaşam karadakinden farklı, karadaki hayatı denize getirmek istersek hiçbir boy yetmez. Şimdi 50 feet ve üzeri teknelere ilgi hayli arttı. Bu boy tekneler, tek başınıza abrayabilecek yetkinlikte değilseniz profesyonel bir eleman gerektirir. Eleman da işin rengini komple değiştirir.

Bizim de havalarımız çok sert artık…

Göcek’in içinde koy koy gezerken rastlamıyoruz ama ekstrem hava şartları artık bizde de oluyor. 45-50 knot arasında üç gün boyunca şakır şakır devam edebiliyor hava. Artık bir yerden bir yere giderken böyle havalara bir şekilde yakalanıyoruz. Temmuzda dolu yağıyor mesela. Bu şartlarda büyük tekneyi kontrol edemezsen, seni rahatlatması gereken şey sinirlendiriyor ve sesin yükseliyor. Tatiller planlanana uymuyor. Sonuçta o da gelir dediğin kocaman teknende tek başına kalakalıyorsun. Tekneyi mutlaka kendi kapasitemize uygun boyda seçmeliyiz. Zaten teknede ne kadar misafir o kadar iş, bunu biraz kendi çapımızda düşünmeliyiz.

HER DONANIM ALINIR MI?

Donanımı nasıl seçmeliyiz?

Tekneyi kullanma süremize göre. Tekne almak yeni bir yaşam biçimi almak demek ve karayla bağlantımız olmayacakmış gibi düşünmemeliyiz. “Yazlık yerine tekne” fikrinden biraz uzaklaşmamız lazım. Eşimizi dostumuzu da yazlık yerine tekne almaya ikna ettiğimizde sorun yaşıyoruz. Yazlık gibi değil tekne; denizde az şeyle yetinmek zorundayız. Yokluk çekmiyoruz belki ama suyu az harcamayı, elektriği kapamayı önünde sonunda öğreniyoruz.

Bulaşık makinasını ele alalım…

Çok iyi bir donanım fakat bulaşık makinası istiyorsak bir de jeneratör ve su yapıcı almamız gerek. Jeneratör alacaksak teknemiz 45 feet ve üzeri bir boyda olmalı. Tekneyi senede iki ay kullanacaksak ve onda da haftanın üç günü restoranda yemek yiyeceksek, 38-40 feet’lik bir tekne bize yetecekken sırf bulaşık makinası için yapılacak masrafı iyi düşünmeliyiz.

Ya çamaşır makinası?

Teknede fazla vakit harcıyorsanız çamaşır makinası da iyi bir donanım. Ama unutmamalı ki, kimse kabini bozup yerine çamaşır makinası koymuyor ve bunun için daha büyük bir tekne almak gerekiyor.

Her tekneye uygun bir donanım söyler misiniz?

İkinci buzdolabı diyebiliriz. Üstten dolumlu tek buzdolabının yanı sıra, raflı olan ikinci buzdolabı her teknede hayatı kolaylaştırır. Artan kahvaltılığınızı bir tabağa koyup üstten dolumlu buzdolabınıza yerleştirdiğinizi, sonra alttan bir şey almak için üsttekileri kaldırmanız gerektiğini ve bunu yaparken içeride bir şeylerin aktığını, döküldüğünü düşünün. Ne kadar meşakkatli. Oysa artan kahvaltılığı raflı buzdolabına koysanız…

En önemli donanımlardan da bahsedelim. Yelkenler ve halatların ömrü ne kadar?

Ben profesyonel olarak kullanmama rağmen yelkenlerim 10 sene dayanıyor. Normal kullanıcının yelkenleri ise bir aksilik çıkmadığı takdirde ve arada yıkatılıp ufak tefek tamiratları da yaptırılırsa 15 sene dayanır. Halatlar da yaklaşık dört sene kullanılabiliyor.

MOTOR TERCİHİ

Yelkenlide yakıt tüketimi nasıl?

Yelkenlide motor çok mazot yakmaz. 45 feet’lik tekneye konan 75 beygirlik bir motor saatte 6 litre civarında yakıt harcar. O da sizi İstanbul’dan Bodrum’a durmadan götürür. Motoru 100-120 beygir gücünde olan yelkenliler ise saatte 12 litre kadar mazot tüketirler, işte onların yakıt almak için yolda bir yerlere uğramaları gerek. O zaman da biraz motoryat kategorisine girer. Şimdiki teknelerde 100-120 beygirlik motor pek kullanılmıyor, 70-75 beygir kullanılıyor en fazla.

Standart motor mu opsiyonel mi?

Bizim ülkemizde her zaman opsiyoneli alma taraftarıyım. Para harcayacaksam buna harcarım. Standart motor 55, opsiyonel 75 beygir ise 75’i alırım. Çünkü bizim Çanakkale gibi tırmanmamız gereken yerler var. Kuzeyde yaşıyoruz ve devamlı güneyden kuzeye çıkıyoruz. Kuzeyden güneye doğru hâkim rüzgâra ve dalgaya doğru gidiyoruz. Yarın Kanal İstanbul da açılırsa akıntı rejimi komple değişir. Boğaz’a giderken Beşiktaş önlerinde akıntıya kapılıyoruz, makinalar olmasa çıkışlar eziyet olur. Tork için düşünüyoruz motoru, hız için değil… Nasıl düşük beygirli bir araba kullanmak ekonomik değilse ve onunla yokuş tırmanırken daha çok yakıyorsan, bu da aynı mantık. O yüzden önerilen en yüksek motoru almakta fayda var.

YURTDIŞI TESLİM Mİ YURTİÇİ Mİ?

Teknemizi nereden teslim almalıyız?

Tekneler ya yurtdışındaki fabrikalarında ya da Türkiye’de teslim ediliyor. Teknenizi profesyonel bir kaptanla beraber yurtdışından getirmeyi seçmek epey öğretici olur. Tekne teslim zamanları genelde kış aylarına denk gelir. Bu da tekneyi zorlu şartlarda görüp ona güvenmenizi sağlar. İstanbul’dan teslim alacağınız teknenizle yapacağınız en uzun seyir büyük ihtimalle 350-400 millik güney yolculuğu. Ama bir Güney Fransa’dan buraya gelirken Akdeniz’de geçireceğiniz 10-15 gün sizi teknenize alıştırır. Yolculuğun tamamına vakit ayıramayacaksanız da mesela kaptana Slovenya’da katılıp Yunanistan’a kadar gitseniz bile kârdır.

Donanımları da yurtdışında mı taktırmalıyız?

Türkiye’de montaj kısmında çok iyi olduk. Örneğin San Francisco’dan can salımız olmadan yola çıkamayız tabii ki ama ısıtıcıyı, jeneratörü ve radar gibi şeyleri Türkiye’de taktırabiliriz. Mümkün olan en az malzemeyle yurtdışından gelmeliyiz, burada yapılan montaj binlerce Euro kâr ettirir.

İKİNCİ ELİ KUVVETLİ OLSUN

Marka tavsiyeniz var mı?

Tekne teknolojisi inanılmaz hızlı gelişiyor ve bir tekne beş sene içinde eskimese de eskiyor. Böyle hissedecekseniz ikinci eli sağlam markalara yönelmek avantajlı olur. İyi markaların ikinci el departmanları çok düzgün şekilde raporlar çıkardıktan sonra satışa geçiyorlar ve arkalarında duruyorlar. İkinci eli kuvvetli boy aralığı ise şu an 40-50 feet. Ama bir tekne alıp evladiyelik kullanmak niyetindeyseniz daha niş şeylere yönelebilirsiniz.

Başka bir öneriniz…

Satın almak istediğiniz tekneyi, en azından boyutunu görmek için kiralayın. Çok şanslıyız, bizdeki charter filosu yepyeni. Yunanistan’da 2004-2005 model teknelerle charter yapılıyorken bizim ülkemizde onlar eski kalıyor. Bizde neredeyse en eski 2013-2014 filosu var. Dünyadaki trend küçük ve kompakta giderken bizdeki trend büyük ve kullanımı kolaya doğru gidiyor. Özellikle büyük tekne hayali kuruyorsak, o boyda bir tekneyi önce kiralamayı öneriyorum.☸