Yeni bir ezber bozan seyirde SPRITZ 102

Türk tersane Venture Yachts’ın Alpha Custom Yachts markası ile ürettiği Spritz 102 modelinin ilk gövdesi geçen ay sahibine teslim edildi. 31,20 metre boyundaki Andreika IV adlı kompozit motoryat, genişliğinin sağladığı avantajı kullanarak, 30 metre klasmanına iddialı bir giriş yapıyor. Yazı AYÇA GÜÇLÜTEN Fotoğraflar POZİTİF STUDIO

Yaklaşık yedi aydır süregelen Covid-19 salgını, her sektörde olduğu gibi yatçılıkta da yeni bir dönemin doğumunu zorunlu kıldı. Tersaneler üretim süreçlerini, satış ve pazarlama planlarını pandemiye göre revize ettiler. Türkiye de yat üretiminin iddialı oyuncularından biri olarak sürece ayak uydurdu; yavaşladı ama durmadı. Bunu somut bir şekilde yeni yatların projelendirilme ve suya iniş haberlerinin artışından anlıyoruz. Bu ay kapağımızı bu süreçte tamamlanan yepyeni bir yat süslüyor.

Gövde yapısı, güçlü ve keskin dış hatlarıyla dikkat çekici bir motoryat konsepti Spritz 102. İlk gövdesi Andreika IV geçen ay suyla buluştu. Yaklaştıkça göze çarpan büyük yüzme platformu ve kokpit güvertesi, yüksek standartlarda konforun ve ferahlığın ilk habercileri. Üç yıl önce kurulan Venture Yachts tamamen tekne sahibinin istek, ihtiyaç ve hayallerine uygun olacak şekilde hazırlanmış tasarımlarla, kişiye özel yatlar üretmeyi hedefleyen bir tersane.

AÇIK ALANLARIN AKILLI FONKSİYONELLİĞİ

7,8 metreye 2,5 metre ebatlarındaki yüzme platformu, 20 metrekarelik kullanılabilir alanı ve hemen arkasındaki 3 metre uzunluğundaki koltuğuyla, denizle iç içe geçirilecek keyifli saatlere ev sahipliği yapıyor. Platformun merkezindeki 10 metrekarelik, 1 ton kaldırma kapasiteli hidrolik hareketli kısmı ile 5 metrelik tender bot rahatlıkla taşınabilir.

Platformun her iki yanında simetrik konumlandırılmış merdivenler, özellikle çocuklar ve yaşlılar için rahat kullanım sağlayan bir formda yapılmış. İskele tarafındaki merdiven içindeki gömme elektrikli kapı, garaj ve makine dairesine ulaşım için kullanılıyor. Sancak tarafındaki merdiven kesintisiz güverte dolaşımına imkân verirken, su sporları için garaja giriş çıkışlar iskeledeki kapakla yapılıyor. Yine iskele tarafındaki gizli bir kapak içindeki sıcak/soğuk duş, su sporları sonrası ekipmanların temizlenmesinde de kullanılıyor. Devamı Ekim 2020 sayımızda…