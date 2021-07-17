Yeni nesil bir gezi-balıkçı teknesi Smartliner Fisher 22

Modern tasarımlı gezi-balıkçı tekneleri, hem tasarımları ve pratik kullanımları hem de kaliteli donanımları ve performansları ile dikkat çekiyor. 35 yıldır pazarda olan Fransız üretici Smartliner, her yıl geliştirdiği fiber ve alüminyum modelleriyle bu alanın özgün oyuncularından biri. Markanın en yenilerinden Smartliner Fisher 22, konforlu ve güvenli seyir vaadiyle öne çıkıyor.

Dünya pazarında sadece büyük boy ve lüks teknelerde değil, 10 metre altı gezi-balıkçılık teknelerinde de hareketli zamanlar yaşanıyor. Köklü Fransız üretici Smartliner, Polonya’daki tersanesinde inşa ettiği modellerle rekabetin çetin olduğu bu alanda bir adım öne çıkıyor. Küçük ama fonksiyonel gezi-balıkçı teknelerini kreatif gövde tasarımları ve kaliteli donanımlarla sunan marka, özellikle son yıllarda imza attığı modellerde geliştirdiği akıllı çözümlerle fark yaratıyor. Türkiye’de distribütörlüğünü Aquamotor’un üstlendiği markanın yenilerinden Fisher 22, Smartliner’ın “Contemporary Line” serisine ait bir tekne. 6,28 metre boyundaki bu model, yüksek performanslı ve modern tasarımlı gezi-balıkçılık teknelerine meraklı olanların hemen odağına aldığı seçeneklerden biri. Biz de sezonun bu sıcak ve seyir keyfinin arttığı zamanlarında bu tekneyi mercek altına aldık.

DENGELİ VE GÜÇLÜ BİR DENİZCİ

Smartliner’ın 2019’da üretimine başladığı Contemporary Line serisinde fiber gövdeli modeller bulunuyor. Serinin üçüncü modeli olan Fisher 22, markanın İskandinavyalı distribütörleri ile işbirliği yapılarak üretilmiş. Bu ortaklığın etkileri de tasarımda elbette gözden kaçmıyor. Fisher 22, bulunduğu serinin diğer modelleri olan Cuddy 22 ve Center Console 22 ile aynı gövde tasarımına sahip ama güverte planı farklı. Belli ki Smartliner, daha denizci ve daha dengeli bir tasarıma imza atmak için küçük dokunuşlarla serinin karakterini vurgulamak isterken yolcu kapasitesini de artırmak istemiş. Bu güvenli ve performanslı teknenin özel olarak tasarlanan altyapısı öne doğru inceliyor. Baş kısmı ise dar V elde edilecek şekilde biçimlendirilmiş. Bu dokunuşlar şüphesiz güvenli deniz tutuşu ve tatmin edici performans gözetilerek yapılmış. Tüm bu nitelikler, tekne yüksek süratle ilerlerken bile yolcuların konforlu ve güvenli bir seyrin tadını çıkarmalarını sağlıyor. Yeri gelmişken, bu boyutta bir teknenin rahatlıkla 7 kişiyle seyir yapabildiğini belirtelim.

ASİMETRİK KOKPİTİN FONKSİYONELLİĞİ

Fisher 22’de sancak tarafa konumlandırılmış asimetrik kumanda mahalli, teknenin en önemli özelliği. Burası aynı zamanda yolcularını ağırlayabilen bir iç mekân olarak da kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Çocuk yolcular için de güvenli bir alan yaratılmış böylelikle. Bu tasarım tercihi sayesinde baş kısma geçiş kolaylaştırılmış ve burada bulunan oturma grubuna erişim de pratik hale getirilmiş. Kaptanla birlikte iki yolcuyu da ağırlayabilen kumanda mahallinin geniş camları Fisher 22’nin çağdaş görünümünün altını çizerken, doğal ışığı maksimum düzeyde değerlendirerek tekneye ferah bir atmosfer de kazandırıyor. Teknenin dış yaşam alanlarından cam bir sürgülü kapıyla ayrılması da iç ve dış mekân bütünlüğün korunması adına mantıklı bir çözüm olmuş.

İSTER AİLEYLE SEYİR, İSTER RASTGELE!

Fisher 22, adından da anlaşılacağı gibi, “balıkçı” bir model. Bu nedenle balıkçılık ekipmanları için depolama alanları konusunda cömert davranılmasına şaşırmıyoruz. Yeni nesil gezi-balıkçı teknelerini başarıyla temsil eden model, tasarımındaki detaylarla özellikle aileyle gezi ve balıkçılıktan keyif alan deniz âşıklarının dostlarıyla seyir yapmaları için cazip bir seçenek. Smartliner’ın bu güvenilir, temizlemesi kolay ve uzun ömürlü Fisher 22’si ilk bakışta geleneksel bir keyif teknesi izlenimi uyandırsa da, çağdaş özellikleri ve seyir gücüyle bu göz yanılsamasını kısa sürede unutturuyor. Kısacası, Fisher 22 denizde hızı ve eğlenceyi seven balıkçılar için oldukça çekici bir alternatif olarak kayıtlara geçiyor. ☸