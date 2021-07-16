Yeniden “Yaza Merhaba”

Geleneksel “Yacht Türkiye Yaza Merhaba Daveti” pandemi yüzünden verilen bir yıl aradan sonra yeniden düzenlendi. Yatçılık camiasının önde gelen isimlerini bir araya getiren organizasyon, Turmobil ana sponsorluğunda; IR Clinic, NGN ve Pernod Ricard işbirliğinde düzenlendi. Ortaköy’deki Ruby’de gerçekleştirilen davette, derginin 15. yaşı da kutlandı.

Yacht Türkiye Dergisi’nin geleneksel Yaza Merhaba Daveti, bu sene 23 Haziran’da Ruby’de düzenlendi. İş, medya ve marin dünyasından önemli isimlerin buluştuğu davete Doğan Burda İcra Kurulu Başkanı Cem M. Başar, Yacht Türkiye Yayın Yönetim Danışmanı Çınar Oskay, Yayın Yönetmeni Eyüp Özel ile birlikte Turmobil Yönetim Kurulu Başkanı Turan Mutlu ev sahipliği yaptı.

Pandemi koşulları dolayısıyla sınırlı sayıda konuğun bir araya geldiği davette, Boğaz’ın eşsiz manzarasını seyrederken DJ performansı ve ikramlar eşliğinde keyifli vakit geçirildi. Akşamı, Turmobil ve IR Clinic’in çekilişle verdiği hediyelerle Emir Kunt’un hediye olarak dağıttığı Meltemi kitabı renklendirdi.

Davetin ana sponsoru, günlük araç kiralama, kurumlara uzun dönem araç kiralama, transfer ve şoförlü araç kiralama, karavan ve tekne kiralama hizmeti sunan Turmobil, bu yıl başında charter firması Turmobil Sailing’i kurmuştu.

Şu an mürettebatlı veya mürettebatsız en yeni Lagoon 40 ve Lagoon 46 model altı katamarana sahip Fethiye merkezli firmanın ofisi Ece Saray Marina’nın karşısında konumlanıyor. Tekneleri ise 60 yat kapasiteli ve haydros (lazy line) sistemli Yacht Classic Otel’in marinasında bulunuyor.