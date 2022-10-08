Yükselen trend: POWERCAT Çift gövdeli 15 MOTORYAT

Powercat’ler yani çift gövdeli motoryatlar son zamanlarda tek gövdeli motoryat üreticilerinin de gözdesi haline geldi. Süperyat segmentine girişlerini izlediğimiz powercat’lerin en yeni 15 modelini listeledik.

Hazırlayan PELİN ÖZCANLI [email protected]

VisionF 82 FirstLine

Bluegame BGM75

Sunreef 70 Power

Lazzara LPC70

Horizon PC68

Lagoon SIXTY7

Aquila 54

Aventura 14

Prestige M48

Archipelago 47

Nautitech 47 PC

Leopard 46 PC

Volcat 43

Four Winns TH36

Fountaine Pajot MY4.

Teknelerin tüm detayları Ekim 2022 sayımızda.