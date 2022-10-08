Yükselen trend: POWERCAT Çift gövdeli 15 MOTORYAT

Powercat’ler yani çift gövdeli motoryatlar son zamanlarda tek gövdeli motoryat üreticilerinin de gözdesi haline geldi. Süperyat segmentine girişlerini izlediğimiz powercat’lerin en yeni 15 modelini listeledik.
Hazırlayan PELİN ÖZCANLI [email protected]
VisionF 82 FirstLine
Bluegame BGM75
Sunreef 70 Power
Lazzara LPC70
Horizon PC68
Lagoon SIXTY7
Aquila 54
Aventura 14
Prestige M48
Archipelago 47
Nautitech 47 PC
Leopard 46 PC
Volcat 43
Four Winns TH36
Fountaine Pajot MY4.
Teknelerin tüm detayları Ekim 2022 sayımızda.