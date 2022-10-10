M.A.T. 1220 / BLUE MOON Türk tersane, Türk takım ve Türk sanatçıların eseri

Performans yelkenlilerinde uluslararası bir marka haline dönüşen İzmirli tersane M.A.T.’ın yeni modelinin ilk gövdesi Arkas M.A.T. Sailing Team için inşa edildi. Blue Moon ismi verilen tekne, katıldığı ilk yarışta sınıfında birinciliği, overall’da ise ikinciliği elde etti. Teknik özellikleri kadar Bernard Arkas tarafından tasarlanan borda ve yelkenlerindeki görselle de dikkatleri üzerine çeken tekne, yüzde 100 Türk takım, Türk tersane ve Türk sanatçılarla ortaya çıkmış bir eser niteliğinde.

Röportaj EYÜP ÖZEL, Fotoğraflar EMRE TAZEGÜL

Yaklaşık 30 yıldır İzmir’deki tersanesinde, yüksek performanslı kompozit yelkenli yatlar inşa eden M.A.T., yeni yelkenlisi M.A.T. 1220’nin ilk gövdesini 8 Ağustos’ta suya indirdi. Tecrübeli yarış ekibi Arkas M.A.T. Sailing Team için üretilen tekneye Blue Moon ismi verildi. Tersanenin M.A.T. 10, M.A.T. 6.5, M.A.T. 12, M.A.T. 1010, M.A.T. 1245, M.A.T. 1180 ve M.A.T. 1070’ten sonra sekizinci modeli olan M.A.T. 1220, ilk gövde henüz üretimdeyken Avustralya, Çin ve İsveç’ten üç sipariş aldı. İlk gövdenin üretimi; tasarım, model ve kalıp ile birlikte 11 aylık bir sürede tamamlandı. Sıradaki siparişler Japonya, Avustralya ve İsveç’e ikişer ay arayla teslim edilecek.

İrlandalı ünlü tasarımcı Mark Mills’in çizimiyle hayat bulan model, mühendislikte Amerikalı SDK Structures’ın, detay tasarımında ise M.A.T. ekibinin imzasını taşıyor. Tersanenin ortaklarından Alp Somer, ilk gövdenin sahibi Arkas M.A.T. Sailing Team’in, üretim aşamasında yaptığı ziyaretlerle, güverte maketi üzerinde çalışmalara verdiği katkıya da değiniyor ve rafine bir güverte planı ortaya çıkmasına katkıda bulunduklarının altını çiziyor.

Türkiye’nin en profesyonel yelken takımı için inşa edilen tekne katıldığı ilk yarış olan Arkas Aegean Link Regatta’da da iyi bir sınav verdi ve kategorisi olan IRC 0’da birinci, overall’da ise ikinci oldu. 26-28 Ağustos tarihlerinde düzenlenen regatta’da takımın kurucusu, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ile bir araya geldik. Yeni tekne Blue Moon’u, yelken takımını, yelken kulübünü, Çeşme’de ve Türkiye’de yelken sporuna verdikleri desteği konuştuk. Devamı Ekim 2022 sayımızda.