Denizde astrolog var DİNÇER GÜNER

Sosyal medyada astroloji olaylarını kendine özgü bir üslupla anlatan, yorumculuğuyla olduğu kadar sempatikliği ve samimiyetiyle de bir fenomen haline gelen Dinçer Güner’le denize çıktık. 2022’nin son altı ayında astrolojik açıdan Türkiye’yi nelerin beklediğini de konuştuk…

Yazı: Pelin Özcanlı, Fotoğraflar: Orçun Kaya (Pozitif Studio)

Türkiye’nin en ünlü astrologlarından Dinçer Güner hem bireysel ve kurumsal danışmanlıklar veriyor, hem de gazete ve dergilerde yazılar yazıyor. En çok da sosyal medya kanallarında takip ediliyor, seviliyor. Kendi çektiği astroloji videolarındaki samimi halleri ve “kullanılmış sarı bez gibi bir hafta” şeklindeki benzetmeleri anında takipçilerinin diline dolanıyor. Paylaşımlarını geçen yaz bir tekneden yaptığını görünce kendisiyle günün birinde mutlaka yollarımızın kesişeceğini anladık. Ve nihayet geçen ay Setur Kalamış Marina’da Cenoa Sailing’de buluşabildik. Tarkan Akdoğan’ın kaptanlığında ve Can Eroğlu’nun asistanlığında çıktığımız seyir esnasında gezegenler ve yıldızların ülkemizin yakın geleceği için neler söylediğini de öğrendik.

Çocukluğunuz Bozburun’da geçmiş, doğru mu?

Evet. Çocukluğumun bir kısmı Bozburun’da geçti. Teknelere ilgim tam da o dönemde başladı, zira Bozburun tekne imalatı yapılan bir yer. İnşaat halindeki teknelerin içine girip oyunlar oynardık çocukken gizlice. İlk girdiğim tekne de kaba inşaatı devam eden bir guletti.

Tatillerinizi de yıllardır teknede yapıyormuşsunuz. Hangi bölgede teknede olmak sizce daha güzel?

Yaklaşık sekiz yıldır tekne tatilini tercih ediyorum. Ben ahşap tekne, daha çok da gulet seviyorum. Hisarönü’nü genelde tercih ediyorum. Çünkü o coğrafyanın denizi genelde sıcak oluyor. Gökova Körfezi’ni de geziyoruz, oranın doğası harika ama suyu genelde soğuk. Ben daha sıcak su insanıyım.

Oysa biz motoryat sevdiğinizi duymuştuk…

(Gülüyor) Yanlış istihbarat. Altı yedi kişilik bir arkadaş grubumuz var. Hepimiz gulet seviyoruz ve her sene kiralayarak tatile çıkıyoruz. Ahşap tercih etmemizin sebebi ise doğal görünümü. Bir de sanırım çocukluğum ahşap içinde geçtiğinden duygusal yakınlık duyuyor olabilirim.

“DENİZDE GEÇEN HER ANA ŞÜKREDİYORUM”

Peki neler yapıyorsunuz denizdeyken?

Tekneden inmemek, karaya ayak basmamak genelde tercihim. Ama Datça ve büklerinde rakı balık yapmayı da ayrı seviyorum. Teknedeyken kitap da okurum, danışmanlıklarımı da veririm, bol bol uyurum, arkadaşlarımla oyunlar oynarım.

YouTube kanalınızda geçen yaz tekneden yaptığınız astroloji yayınları dikkatimizi çekti. Yıldızları kullanarak yön bulmayı da deniyor musunuz?

Tekneden günlük Instagram hikâyelerinin yanı sıra YouTube için de çokça video çekmiştim. Gece teknede gökyüzü ve yıldızlar efsane gözüküyor. Sanki elinizi uzattığınızda dokunabilecekmişsiniz gibi. Ve hepsi inanılmaz berrak… Yön bulma meselesine gelince… Büyük Ayı, Küçük Ayı, Kutup Yıldızı… Rehberlik etsinler diye bunları aramak keyifli elbette. O konuda da açıkçası her şey dijitalleştiği için artık telefonlarımıza yüklediğimiz gökyüzü uzantılı uygulamaları kullanmayı tercih ediyoruz.

Denizde başınıza gelen iyi ve/veya kötü ilginç bir olay varsa paylaşabilir misiniz?

Sanırım deniz konusunda çok şanslı biriyim. Henüz negatif bir şey yaşamadım. Yani yan tekneyle çapalar karıştı, motor bozuldu, benim paletlerim defalarca denizin dibine battı, seyir esnasında şiddetli rüzgâr yüzünden deli gibi sallandığımız da oldu, sürekli arıların saldırılarına maruz kaldığımız da. Ama bunlar negatif değil, beklenen şeyler. Bunlar bu tarz tatillerin doğasında olduğu için takılmıyorum. Geçirdiğim her dakikaya şükrettiğim için genelde mutluyum teknede.

ASTROLOJİ SEÇİME İŞARET EDİYOR

Sizi bulmuşken sormadan olmaz. 2022’nin kalan altı aylık dönemi için önemli astrolojik olaylar neler?

25 Ekim’de 2 derece Akrep burcunda “Kısmi Venüsyen Güneş Tutulması” olacak. Tutulma Akrep burcunda ve başrolü Venüs. Akrep; ölüm, radyoaktif maddeler, rezervler, yabancı ülkelerle finansal ilişkiler, borçlar, vergiler, hırsızlar, suçlar, kamu güvenliği… Ayrıca mafya, gizli örgütler ve cinsellikle bağlantılı krizlerle ilgili. Venüs dolayısıyla tutulmada kadınlar, cinsellik, altın, sanat ve sanatçılar, tiyatro etki altında diyebiliriz. Özetle, kadınlarla ilgili büyük krizler yaşanabilir. Büyük ve önemli kadın sanatçıların vefatları söz konusu olabilir. Gizli aşk ilişkileri ortaya çıkabilir. Altında ise tarihi kırılmalar meydana gelebilir. Diplomatik kriz çok büyük, elçilerle ilgili sorunlar görülebilir. Bu tutulmaya Enif sabit yıldızı eşlik edecek. O yüzden okyanuslarda önemli olaylar, kazalar ve okyanus kaynaklı depremler beklenebilir.

Türkiye özelinde etkiler ne olacak?

Seçime işaret eden zamanlar. Bu tutulma Türkiye’nin ilerletilmiş haritasında ikinci evde yer alan Satürn’ün tam üstünde meydana gelecek. Ciddi ekonomik strese, kısıtlanmalara, kurallara, yeniden önemli yapılanmalara, vergi konusunda yapılanmalara işaret edebilir. Tutulma Türkiye astroloji haritasında hem beşinci evde hem de Güneş’in tam üstünde. Güneş otorite konumdaki liderleri, başkanları temsil eder. Ülkemize sanat konusunda güzel başarılar, ödüller de gelebilir. Fakat kadınlarla ilgili krizleri de beraberinde getirebilir. Maalesef kadın kimliği, kadının toplumdaki yeri, kadınlarla ilgili isyan ettirecek durumlar yaşanabilir. Bir de borsada, özellikle altın piyasasında ani dalgalanmalar söz konusu olabilir.

EKONOMİDE GÖREV VE YETKİ DEĞİŞİMLERİ

Güneş varsa bir Ay tutulması da vardır…

8 Kasım’da 16 derece Boğa burcunda Uranüsyen Ay Tutulması var. Bu tutulmaya Uranüs eşlik edecek ve Satürn’le sert bir kontağı olacak. Boğa burcunun ikinci dekanında meydana gelecek tutulmaya Zuben Elgenubi yıldızı da eşlik edecek. Yetersiz fiyat demek bu yıldız. Doğru fiyatlamama ve piyasa fiyatlama konusundaki strese işaret edebilir. Mundane astrolojiye göre Boğa burcu; bankalar, para, ekonomi, tarım, toprak, sanat, ticaret, borsa, finans kurumları, sigorta, beslenme, gıda ve müzisyenlerle ilgili. Boğa burcunun ikinci dekanı kraliçenin ölümü ve tarımda elde edilen ürünlerin azlığına işaret eder.

Uranüs’ün konuları gündem bu kez tabii.

Evet. Yani bu dönemde finansal ani dalgalanmalar ve kur hareketleri oluşabilir. Hem ekonomik hem siyasi istikrarsızlığın yanı sıra grevler, eylemler ve isyanlar çıkabilir. Depremler tetiklenebilir, hava yollarıyla ilgili sorunlar, uçak kazaları yaşanabilir. Uzay ve teknoloji ile ilgili yeni gelişmeler de olabilir. Bilimsel keşifler ve icatlar ortaya çıkabilir.

Yine Türkiye’yi soracağız tabii…

Türkiye astroloji haritasında 11. evde meydana gelecek. Bakanlıklar, meclis, hazineyi temsil eden alanda. Özellikle ekonomi ile ilgili kişilerde görev ve yetki değişiklikleri olabilir. Jüpiter 11 Mayıs 2022’de Koç burcuna geçiş yapmıştı ve 17 Mayısa 2023’e kadar bu burçta seyahatini sürdürecek. Jüpiter bu sefer Koç burcunun konularını büyütmeye başlayacak. Koç burcu, dünya astrolojisine göre; yangınlar, aktif volkanlar, siyasi liderlerin dürtüsel çıkışları, sansasyonlar, enerji kaynakları, Güneş enerjisi, askeri konular, savaş, sporcular, kahramanlık yapanlar ve çocukları sembolize eder.

DENİZCİLİK VE GEZEGENLER

Yine yangınlarla canımız yanacak gibi geldi.

Jüpiter’in Koç’taki seyahati korkarım özellikle yazın çıkacak yangınların sayısını ve büyüklüğünü artırabilir. Sönmüş veya yarı sönük volkanların aktif hale gelmeye başlayabileceğini söylemek de yanlış olmaz. Jüpiter’in Koç burcunda seyahat edeceği dönemde ateş elementinin yükselmesiyle beraber kuraklık ve gıda sorununun artması yine beklenenler arasında. Bunun yanı sıra Oğlak burcunda seyahat eden Plüton ile kurulacak sert kontaklar yüzünden ülkelerin büyük ekonomik savaşlarını da görebiliriz. Askeri hareketliliğin, operasyonların artabileceği bir süreç olabilir. Jüpiter Koç’ta sıkça büyük patlamalara sebep olabilir.

İyi yanı yok mu hiç?

En iyi haliyle; yeni enerji kaynaklarının keşfi, iklim krizini en aza indirgemek için yeni kaynaklar bulunması ya da doğal kaynaklara dönüş veya karbon salınımını azaltmak için yapılacak büyük çalışmaların hız kazanması gündeme gelir diyebilirim. Belki de Güneş ya da ateş enerjilerinden yararlanan yeni kaynak elde etme girişimlerinde bulunulacak. Sonra sıkça kahramanlık yapan, kurtarıcı kişilerin de hikâyelerini görebiliriz. Jüpiter’in Koç burcundaki seyahati dünyaya yeni bir yön verebilecek yeni liderlerin de görünür olmasına yardımcı olacaktır.

Mesleği denizle alâkalı olanların doğum haritalarında görülmesi beklenen gezegen yerleşimlerine örnek vermeniz mümkün mü?

Genelde haritalarında maceracı ruh, gezmek, sürekli hareket halinde olmakla alâkalı Yay ve İkizler burçlarında gezegenlerin bulunmasını bekleyebiliriz. Ve denizler mitolojide Poseidon yani Neptün ile ilgilidir. Neptün’ün haritada güçlü yerleşimlerini görebiliriz. Neptün’ün kişisel gezegenlerle ya da kariyerle ilgili alanları tetiklemesini görebiliriz. Bunlar şu an basit yaklaşımlar sadece…

Son olarak biraz eğlenelim istedik ve Dinçer Güner’e tekne tiplerini gösterip, hangi türün hangi burcu cezbedebileceğini sorduk.☸