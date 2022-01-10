Nurseli İdiz – Nergis Kumbasar – Mine Artu, Denizde tiyatro sohbeti “Etekler ve Pantolonlar”

Mine Artu’nun kadın erkek ilişkilerine dair yazdığı, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç’ın oyunculuklarıyla Ali Temiz yapımcılığında sahneye taşınan “Etekler ve Pantolonlar” adlı tiyatro oyununu denizde konuştuk. Fotoğraflar ZEYNEP DEMİRALP

Bursa Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sahne Sanatları Bölümü, Drama Yazarlığı ve Dramaturji Anasanat Dalı’nda Doçent olan Mine Artu’nun yazdığı “Etekler ve Pantolonlar” adlı tiyatro oyunu üç farklı tarzdaki kadın üzerinden, kadınının toplumsal sorunlarına odaklanıyor. Bu komedi oyununda, Nurseli İdiz, Nergis Kumbasar ve Kimya Gökçe Aytaç’ın hayat verdiği karakterlerle kadınların zamanla kendilerinin değil başkalarının istediği bireylere dönüştüklerine şahit oluyoruz. Ali Temiz yapımcılığında ve Cenk Oygur (Glowmedya) organizatörlüğünde sahnelenen oyunda, kocası tarafından aldatıldığını öğrenen Nurcan’a (Nergis Kumbasar) intikam almasında yardım eden Aysel (Nurseli İdiz) kendi evliliğini sorgulamaya başlıyor. Çözüm ihtimalleri için geçmişe giden “Etekler ve Pantolonlar” yazarın önemsediği, sorumluluğu biraz da kadının kendisinin üstlenmesi gerektiği düşüncesini sunuyor.

Mine Artu tiyatro ve radyo oyunları, ödüllü belgeselleri, kitapları ve daha pek çok işiyle üretkenliği dikkat çeken bir kadın yazar. Aynı zamanda yelken camiasının öne çıkan okullarından Cenoa Sailing’in kurucu ortağı Çağdaş Artu’nun ablası. Böylece tanıştık ve hem onunla hem de Etekler ve Pantolonlar’ın ses getirmesini sağlayan iki değerli isimle bir araya gelme fırsatı yakaladık. Devamı Ocak 2022 sayımızda…