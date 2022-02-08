Yacht Türkiye ŞUBAT 2022 -192

12 ALESTA
Sirena Marine, Beneteau, Lagoon, Fairline, CRN, Boot Düsseldorf, TÜDAV, Celestyal Cruises, Gazella Cruise, Uldas Yacht Design, Vakko, Scania, Commodores…
22 ÇARŞI
En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…
28 TAKVİM
Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…
29 KILAVUZ
Yenilenen ve zamanın ruhunu yakalayan 15 tekne…
40 KEŞİF
Hız tutkunu Sacs Rebel 55’in yeni versiyonu…
44 KEŞİF
İzmirli Atak Yachts’ın ilk seri üretim teknesi T28 Cruiser…
48 KAPAK
Türk tersane AKYACHT imzalı, 85 metrelik Victorious…
60 MEGAYAT DÜNYASI
Deniz Kurt Görsev, uluslararası sörveyör Erdem Tufan’la konuştu…
64 SEVGİLİ TEKNEM
Yarım asırlık tarihe sahip efsane tırhandil Knidos’u yeni sahipleri Sena-Ateş Çınar çifti anlattı…
70 TEKNE HAYATI
Genç pilot Yiğit Bilgiç’in maviliklerdeki yeni yaşamı…
74 FIRTINA KUŞU
Süha Umar, günden güne yaşam alanlarına dönüşen marinaların tarihini ve bugününü yazdı…
80 DALGALI SOHBETLER
Emir Kunt, tarihi balıkçı kasabası Pylos’u kaleme aldı…
84 DENİZİN ÇAĞRISI
Tanıl Tuncel, denizcilik dilini ve terimler karmaşasını anlattı…
88 MAVİ VATAN
Cem Gürdeniz, liman ve seyir fenerleri görgüsüne dikkat çekti…
90 DERİN MAVİ
Mehmet Bezdan’ın kaleminden La Nuestra Senora de las Mercedes gemisi…
92 HAVANIN KOKUSU
Bünyamin Sürmeli, yetersiz beslenme ve deniz kirliliği ilişkisini yazdı…
94 TRAMOLA SÖYLEŞİ
BAYK’ın yeni başkanı Şenkar Öztüzün’den 2022 hedefleri…
96 TRAMOLA
Tırhandil Cup, Transquadra, MIYC Kış Trofesi, İYK…
104 KİTAP
Koray Alper’in “Anadolu’da Neolitik Dönem Denizcilik Faaliyetleri” adlı kitabı…
106 OTOMOBİL
BMW X1 SDrive 16 D, Peugeot 2008 1.2 PureTech Active SkyPack,
Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame…