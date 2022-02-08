Yacht Türkiye ŞUBAT 2022 -192

8 Şubat 2022 / yorum yapılmamış

12 ALESTA

Sirena Marine, Beneteau, Lagoon, Fairline, CRN, Boot Düsseldorf, TÜDAV, Celestyal Cruises, Gazella Cruise, Uldas Yacht Design, Vakko, Scania, Commodores…

22 ÇARŞI

En yeni tekne ekipmanları, sezon modası, marin saatler…

28 TAKVİM

Fuarlar, yarışlar, organizasyonlar ve her türlü denizcilik etkinliği…

29 KILAVUZ

Yenilenen ve zamanın ruhunu yakalayan 15 tekne…

40 KEŞİF

Hız tutkunu Sacs Rebel 55’in yeni versiyonu…

44 KEŞİF

İzmirli Atak Yachts’ın ilk seri üretim teknesi T28 Cruiser…

48 KAPAK

Türk tersane AKYACHT imzalı, 85 metrelik Victorious…

60 MEGAYAT DÜNYASI

Deniz Kurt Görsev, uluslararası sörveyör Erdem Tufan’la konuştu…

64 SEVGİLİ TEKNEM

Yarım asırlık tarihe sahip efsane tırhandil Knidos’u yeni sahipleri Sena-Ateş Çınar çifti anlattı…

70 TEKNE HAYATI 

Genç pilot Yiğit Bilgiç’in maviliklerdeki yeni yaşamı…

74 FIRTINA KUŞU

Süha Umar, günden güne yaşam alanlarına dönüşen marinaların tarihini ve bugününü yazdı…

80 DALGALI SOHBETLER

Emir Kunt, tarihi balıkçı kasabası Pylos’u kaleme aldı…

84 DENİZİN ÇAĞRISI

Tanıl Tuncel, denizcilik dilini ve terimler karmaşasını anlattı…

88 MAVİ VATAN

Cem Gürdeniz, liman ve seyir fenerleri görgüsüne dikkat çekti…

90 DERİN MAVİ

Mehmet Bezdan’ın kaleminden La Nuestra Senora de las Mercedes gemisi…

92 HAVANIN KOKUSU

Bünyamin Sürmeli, yetersiz beslenme ve deniz kirliliği ilişkisini yazdı…

94 TRAMOLA SÖYLEŞİ

BAYK’ın yeni başkanı Şenkar Öztüzün’den 2022 hedefleri…

96 TRAMOLA

Tırhandil Cup, Transquadra, MIYC Kış Trofesi, İYK…

104 KİTAP

Koray Alper’in “Anadolu’da Neolitik Dönem Denizcilik Faaliyetleri” adlı kitabı…

106 OTOMOBİL

BMW X1 SDrive 16 D, Peugeot 2008 1.2 PureTech Active SkyPack, 

Toyota C-HR 1.8 Hybrid Flame…

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