DÜNYADA BİR İLK: Tam elektrikli megayat serisi

Explorer ve Expedition versiyonları olan ve toplamda altı farklı tekneden oluşan “67m serisi” dünyanın ilk sıfır emisyon megayat serisi olacak. Tam elektrikli bu tekneler hidrojen jeneratörler kullanacak. Seriyi tasarlayıp İtalya’ya ihraç eden ise ödülü Türk tasarımcı Baran Akalın.

Yazı EYÜP ÖZEL [email protected]

Genç ve başarılı yat tasarımcılarından Baran Akalın yine çok konuşulacak bir projeyle gündemde. Altı farklı tekneden oluşan elektrikli megayat serisinin tasarımını İtalya’ya ihraç eden Akalın’dan şimdilik açıklanmasına izin verilen detayları öğrendik.

Teknelerin İtalya’nın Sardinya Adası’nda üretilmesi planlanıyor. Sardinya’da 18 hektarlık bir alanda aynı anda üç adet inşa edilecek. Tüm hangar, depo ve ofis binaları da planlanmış. Çelik ve alüminyumdan oluşan serinin kabuk üretimi ise ülkemizde yapılacak. Akalım, şu an bu konu için farklı tersanelerle görüşmelerin devam ettiğini söylüyor.

Üç ayrı model ve bu modeller içerisinde “Explorer Yacht” ve “Expedition Yacht” olarak iki farklı versiyonla birlikte toplamda altı farklı tekneden oluşuyor 67m serisi. Bunlardan ilk ikisinin genel yerleşim ve dış tasarım süreçleri tamamlanmış. Şu an üçüncü proje üzerinde çalışıldığını belirten Baran Akalın, 60m “Elektrikli Power Catamaran” projesinin de bu projelerden hemen sonra tasarlanmak üzere sıraya alındığını söylüyor.

Serinin genel özellikleri ise şu şekilde: 67 metre uzunluğa, 2 bin 380 ton ağırlığa sahip. Çelik gövde üzeri alüminyum üst binalı. İçerisinde 30 yıl kullanım süresi bulunan 90 ton ağırlığında 11 MW gücündeki piller ve bu pilleri besleyen suyla çalışan iki adet, 8 metre boyunda, 2,50 metre uzunluğunda ve 2,50 metre yüksekliğinde hidrojen jeneratörleri bulunuyor. Bu sayede iki üç sene karaya uğramadan suda kalabiliyor.

SİSTEMİN DETAYLARI GİZLİ

Tamamen yakıtsız ve elektrikli olacak bu projeler, üretimi tamamlandığında, bu boyda yani megayat sınıfında dünyadaki ilk elektrikli ve yakıtsız yatlar olacak.

Projeler, üreticinin “tank deck” adı verilen en alt güvertenin ortaya çıkarılması ile başlamış. Üretici bu güvertedeki tüm sistemleri yaklaşık beş yıl süren bir sürede çalışır hale getirmiş. Aslında teknenin mühendisliğinin büyük bir kısmını üretici üstleniyor. Elektrik projesinin bir bölümü ise Türk firması Alke Marine tarafından yapılmış. Sistem ve detay bilgileri üretici tarafından gizli tutuluyor. Teknelerin dış tasarımları, genel yerleşimleri (mimarisi), tüm estetik ve fonksiyonel alanları Baran Akalın tarafından tasarlanmış. İç mekân dekorasyonları tekne sahibinin inisiyatifine bırakılmış. Tersane bünyesinden-markadan talep edilecek iç dekorasyonlar yine Baran Akalın’ın stüdyosu tarafından yapılacak.

İlk teknenin siparişini vermek isteyen tekne sahibi (ismini şu an için gizli tutuyorlar) sistemin çalıştığını görmek istediği için şu an gerçek ürünlerle birebir demo hazırlanıyor. Sistem eksiksiz çalıştığı takdirde ilk sipariş de alınacak.

90 TONLUK PİL ODASI

Megayat dünyasında hibrit modellere sık rastlıyoruz. Bu serinin onlardan ayrılan yanını Baran Akalın şöyle özetliyor:

“Şu ana kadar yapılmış en büyük tam elektrikli veya yakıtsız tekneler en fazla 25-30 metre bandında. Onların da içerisinde mecburen bir jeneratör olduğundan aslında hibrit sistem oluyorlar. Bizim projeler tam elektrikli ve jeneratör olarak hidrojen jeneratörleri mevcut. Yani arıtılmış saf su ile pillerini şarj edebiliyor. Bu da tekneleri tamamen yakıtsız bir sistem ile beslemiş oluyor. Hidrojen jeneratörler aslında uzun zamandır denizaltı araçlarında kullanılan bir sistem. Dolayısıyla bilmediğimiz veya yeni tanıştığımız bir sistem yok teknelerde, sadece çok iyi entegre edilmiş sistemler var. Ayrıca megayat sınıfında standart yatlar üç dört ay karaya uğramadan suda kalabiliyorken, bizim tekneler iki seneye kadar suda kalabiliyor. Sadece pillere ayrılmış 90 tonluk bir pil odası mevcut. ‘Tank deck’ üretici firma tarafından tasarlandı ve gizli tutuluyor, bu sistemlere biz pek karışmıyoruz ama geriye kalan, su üzerinde görünen tüm mimari tasarım ve yaşam alanlarının yerleşiminden sorumluyuz.”☸