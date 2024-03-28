Defender House ile heyecan verici deneyimler

7 -10 Mart tarihlerinde gerçekleşen Defender House etkinliğinde misafirler benzersiz deneyimler yaşadı.

Defender’ın köklü mirası ve maceracı kimliğinden ilhamla misafirlerine birer günlük, kişiselleştirilmiş deneyimler sunan Defender House etkinliği 7-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşti.

Defender’ın Türkiye distribütörlüğünü üstelenen Borusan Otomotiv, unutulmaz bir gün yaşatmak üzere, heyecan verici bir sürüş deneyimi ile katılımcıların sınırlarını zorlarken, içsel potansiyellerini keşfetmeleri için de eşsiz deneyimler sundu.

Defender House dört gün boyunca gastronomi, Wim Hof Metodu ile içsel potansiyelin keşfetme ve pratik düğüm atölyesi, off-road ve onroad sürüş deneyimleri ile katılımcılarına özel dakikalar yaşattı.



BOM Akademi eğitmenleri tarafından yapılan sürüş brifingi ile başlayan etkinlik, Defender Experience konvoy sürüşü ile devam etti. Defender House’a varıldıktan sonra misafirlere özel hazırlanan çeşitli deneyimlerle gün devam etti. Dünyaca ünlü Hollandalı ekstrem sporcu Wim Hof’un geliştirdiği Wim Hof Metodu, Türkiye’nin ilk ve tek akredite eğitmeni Doruk Taraktaş’ın rehberliğinde nefes teknikleri, hazırlık meditasyonu ve soğuk su terapisi gibi deneyimlerle misafirlerle buluştu.

Günlük hayattan denizcilik, dağcılık, balıkçılık, offroad gibi birçok alanda kullanılabilecek temel düğüm tekniklerini katılımcılara aktaran ve doğada yaşam, yön bulma gibi önemli ve pratik bilgilerin aktarıldığı deneyimler de Doğada Yaşam Uzmanı Yağız Derolur tarafından katılımcılarla paylaşıldı. “Doğa, tanıdığım en cömert öğreticidir. Sürekli anlatmaktan yorulmayan bir öğretmen gibidir. Doğa hakkında doğru bilinen birçok yanlış var. Hangi bilginin ne zaman işimize yarayacağını bilemediğimiz için bilgilenmeye ve öğrenmeye her zaman devam etmeliyiz. Doğada doğruluğundan emin olmadığımız bir bilgiye göre hareket etmemek gerekiyor. Doğada her zaman hazırlıklı olmalısınız.” sözleriyle katılımcılara doğada yaşam konusunda yönlendirici bilgiler verdi.



Defender House, misafirlerin yeni deneyimlere ve macera dolu anlara sahip olmalarına olanak tanıyan ve misafirlerin kendilerini evlerinde hissetmelerini hedefleyen bir yaklaşım ile hazırlandı. Öğle yemeği ise, taze ve mevsim ürünlerini içeren bir lezzet şöleni sunarak katılımcılara unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşattı. Defender eşliğinde gerçekleşen konvoy sürüşü ile misafirler doğada olmanın tadını çıkartırken Defender’ın üstün teknolojilerini deneyimleme fırsatı da buldu. Sürüş deneyimi ardından, misafirler Defender House’a geri dönerek günün öne çıkan anılarını paylaştı. Defender House’un eşsiz deneyimi, şehre dönüşle son buldu.

“Doğa, tanıdığım en cömert öğreticidir. Sürekli anlatmaktan yorulmayan bir öğretmen gibidir. Doğa hakkında doğru bilinen birçok yanlış var. Hangi bilginin ne zaman işimize yarayacağını bilemediğimiz için

bilgilenmeye ve öğrenmeye her zaman devam etmeliyiz. Doğada doğruluğundan emin olmadığımız bir bilgiye göre hareket etmemek gerekiyor. Doğada her zaman hazırlıklı olmalısınız.”

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