THE OCEAN RACE’de dengeler değişiyor

The Ocean Race’in 17 gün süren ve değişken hava koşulları altında oldukça zorlu geçen dördüncü ayağının birincisi, 11th Hour Racing Team oldu. Yarışın beşinci ayağı 21 Mayıs’ta New Port, Rhode Island’dan start aldı.

The Ocean Race’in IMOCA takımları şimdilerde beşinci ayakta rekabet ediyor. 15 Ocak’ta Alicante, İspanya’dan start alan yarışın birinci ayağında VO65 filosunda WindWhisper Racing Team birinci gelmişti. IMOCA sınıfında ise ilk ayağın ve ikinci ayağın galibi İsviçreli Team Holcim-PRB olmuştu. Üçüncü ayakta bir sürpriz yaşanmış ve galibiyet Team Malizia’ya geçmişti. Dördüncü ayak özellikle Team Malizia ve 11th Hour Racing Team arasındaki kıran kırana mücadeleye sahne oldu. Her iki takım defalarca birbirini geçti ama galip gelen, 10 Mayıs’ta Newport’a varan 11th Hour Racing Team oldu.

TEAM HOLCIM-PRB’NİN TALİHSİZLİĞİ

Yarışta üç ayak sonunda birinciliği elinde tutan Team Holcim-PRB, dördüncü ayağın dördüncü gününde direğini kırdı. Kaza yaşandıktan sonra Skipper Kevin Escoffier, Yarış Kontrol Merkezi’ne teknedeki herkesin iyi olduğunu belirterek, yardıma ihtiyaçları olmadığını bildirdi. Durumla ilgili bir bilgi de GUYOT Environnement – Team Europe’un skipper’larından biri olan Robert Stanjek’ten geldi: “Neyse ki yaralanan yok. Kevin çok güçlü bir şekilde yarışıyor. Yanlarından geçerken VHF’le konuştuk. Sıkıntılarını onlarla birlikte yaşıyoruz. Böyle bir şeyin kimsenin başına gelmesini istemeyiz.”

Team Holcim-PRB’nin talihsizliği yaşanırken 11th Hour Racing Team öne geçti, hemen arkasından Team Malizia ve Biotherm onu takip etti. Rüzgâr koşulları iyiden iyiye değişken hale gelirken Team Holcim PRB takımı bir karar aldı. Tekneyi Rio’ya götürerek yeni bir direk takacak ve yarışa devam edeceklerdi. Bu, lojistik ve zamanlama açısından risk taşıyan bir hareket olacaktı. Ancak takımın yarış sıralamasındaki konumunu korumak için denemeye değerdi.

BELİRSİZLİK VE AYRILIK

Dördüncü ayağın birinci haftası tamamlanırken 11th Hour Racing öndeydi. Doğudan gelen ılımlı alize rüzgârları hızlı yarışa destek oldu. GUYOT Environnement – Team Europe’tan da bir atak geldi ve aralarındaki mesafe azaldı. Ancak birden yavaşladı ve teknik bir sorun yaşadıklarını bildirdi. Aynı sıralarda Team Malizia yüksek basınç sırtından çıkmış, Brezilya’nın kuzeydoğu köşesini dönmek için çabalıyordu. Tüm takımların önünde hayli zorlu geçişler vardı. O günlerde dördüncü ayağın liderinin kim olacağını kestirmek mümkün değildi.

Team Holcim-PRB yarışın ikinci haftasına girerken dördüncü ayaktan çekildiklerini, tüm çabalarını çift puanlı translantik etapta sergileyeceklerini açıkladı.

OKYANUSTA MEYDAN KAVGASI

IMOCA filosu dört tekneyle sürdü. Team Malizia ve 11th Hour Racing arasındaki rekabete Biotherm de dahil oldu. Alize rüzgârlarının olumsuz etkilenen takım ise GUYOT Environnement – Team Europe oldu ve geride kaldı. Yoğun hava değişiklikleri arasında şüphesiz en büyük güçlükleri yaratan fırtınalar oldu. Dengesiz koşullara rağmen dört tekne de durmadı. Özellikle GUYOT Environnement – Team Europe kayda değer bir performans sergiledi. Fakat bu çetin mücadele esnasında Biotherm de teknik bir sorun yaşadı, bu da yavaşlamasına yol açtı. Takım, sorunu sekiz saat sonunda çözdü ama bu sefer de kötü rüzgârla baş başa kaldı.

Tarihler 7 Mayıs’ı gösterdiğinde, finiş noktasına doğru gördüğümüz rekabet iki takım arasındaydı: Team Malizia ve 11th Hour Racing Team. 1 Mayıs’ta başlayan bu ikili çekişmeyi kimin kazanacağını dünya soluğunu tutarak takip etti.

FİNİŞE DOĞRU KAPIŞMA VE KAZA

Dördüncü ayağın belki de en heyecanlı anları 7 Mayıs itibarıyla başladı. Team Malizia ve 11th Hour Racing Team, The Ocean Race ruhunun gerilimini ve tutkusunu okyanusa taşıdı. Her iki takım da azmini ve heyecanını kaybetmedi, ayağı kazanmaya odaklandı. Avantaj anbean el değiştirirken, müthiş bir taktik savaşı da yaşandı. Ancak finiş hattı olan Newport’a 900 km mesafede acımasız hava koşulları onları bekliyordu. 40 knot olarak tahmin edilen güneybatı rüzgârlarıyla yaklaşan bir hava cephesiydi söz konusu olan ve 50 knot’a kadar yükseliyordu. Bu hava öngörüldüğü gibi gerçekleşirse, takımların tüm yarış boyunca karşılaştıkları en güçlü rüzgârlardan biri olacaktı. Teknelerinden tamirlerle uğraştıkları için geride kalan GUYOT Environnement – Team Europe ve Biotherm de elbette aynı sorunla baş edeceklerdi. Ancak Kuzey Atlantik fırtınalarından nasibini GUYOT Environnement – Team Europe aldı ve direğini kırdı. Neyse ki kazada yaralanan olmadı. Aynı sıralarda 11th Hour Racing Team, Newport’a en çok yaklaşan takımdı.

TAKTİK SAVAŞI SONUNDA GELEN GALİBİYET

23 Nisan’da başlayan 5.550 deniz mili uzunluğundaki dördüncü ayağın final süreci dört tekneden oluşan IMOCA filosunun iki takımı 11th Hour Racing Team ve Team Malizia arasındaki çekişmeye sahne oldu. Düşük hızda verilen taktiksel mücadeleyi Biotherm üçüncü ve GUYOT Environnement – Team Europe son sırada takip etti.

10 Mayıs’ta öğleden sonra saatlerinde 11th Hour Racing Team, ayağı birincilikle tamamladı. Dördüncü ayağın diğer IMOCA’ları ise Team Malizia, Biotherm ve GUYOT Environnement – Team Europe şeklinde sıralandı. Şu anda genel sıralamaya göre 11th Hour Racing Team ile Team Holcim PRB arasında sadece bir puan var; Team Holcim PRB liderliğini koruyor. Öte yandan Team Malizia ve 11th Hour Racing de liman yarışları da hesaplandığında aynı puana sahip durumdalar. Yani rekabet kızışmış, dengeler değişmiş durumda.

3.500 deniz mili uzunluğundaki beşinci ayak 21 Mayıs’ta New Port, Rhode Island’dan start aldı. Takımlar bu ayak sonunda çift puan alacakları için sıralamayı değiştirecek bir etap olması bekleniyor. Finiş noktası ise Danimarka’nın ikinci büyük şehri Aarhus.

Yedi ayakta tamamlanacak The Ocean Race, Temmuz ayında sona erecek. Yarış, eurosport.com ve discoveryplus.com adreslerinden, ayrıca The Ocean Race YouTube hesabından takip edilebilir.☸

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The Ocean Race 2022-23 – 1 May 2023, Leg 4 Day 8 onboard Team Malizia. Drone view with 11th Hour Racing Team behind.